Milli Takımın maçları TV+'ta
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Milli Takımın maçları TV+'ta

23.03.2021 10:26 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:39
Milli Takımın maçları TV+'ta

Televizyon platformu TV+, A Milli Futbol Takımı'nın maçlarını futbol severlerle buluşturuyor.

Televizyon platformu TV+, A Milli Futbol Takımı'nın maçlarını futbol severlerle buluşturuyor. Ay-Yıldızlıların 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki Hollanda, Norveç ve Letonya karşılaşmaları TV+'tan da naklen izlenebilecek

Televizyon platformu TV+'ta milli şölen başlıyor. Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek FIFA 2022 Dünya Kupasına katılmak isteyen Ay-Yıldızlılar, eleme gruplarındaki ilk maçlarında sahaya çıkıyor.

Türkiye, FIFA 2022 Dünya Kupası grup elemelerinde ilk maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 24 Mart'ta Hollanda'yı ağırlayacak. Ay-Yıldızlar, G Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasında 27 Mart'ta Norveç'e konuk olacak. Milli maç haftasının son mücadelesinde ise, Türkiye, yine Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Letonya'yı konuk edecek. Ay-Yıldızlıların üç maçının da heyecanı TV+'tan da naklen yayınlanacak.

TV+ canlı yayın takvimi (Tüm maçlar TRT-1'de)

24Mart Çarşamba

20.00 Türkiye - Hollanda

27Mart Cumartesi

20.00 Norveç - Türkiye

30 Mart Salı

21.45 Türkiye - Letonya - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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