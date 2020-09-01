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Milli takımın Macaristan ve Sırbistan karşısında giyeceği yeni formaları tanıtıldı

Eylül ayında önce Macaristan, sonra da Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Takım'ın yeni formaları görücüye çıktı. Yeni formalardaki bant detayı Milli takımın ilk giydiği ve efsane olarak nitelendirilen formayı hatırlatmakta.

01.09.2020 10:24 | Son Güncelleme: 01.09.2020 11:30

A Milli Takım'ın iç saha ve dış saha formalarının tanıtımı yapıldı. Ay-Yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde giyeceği formalar yenilendi.

Tamamen kırmızı renkten oluşan iç saha forması ve beyaz renkteki deplasman formasının göğüs kısmından geçen bantın tam ortasında ay yıldız bulunuyor.

Milli takımın Macaristan ve Sırbistan karşısında giyeceği yeni formaları tanıtıldı

İLK FORMADAN ESİNLENİLEN BANT DETAYI

Türkiye iç saha forması, göğsünde beyaz üzerine kalın ve kırmızı bant tasarımıyla taraftarın karşısına çıkıyor. Milli Takım'ın giydiği ilk formadan esinlenilen tasarım modern dokunuşlarla geleceğe de göz kırpıyor. Büyük ay ve yıldız, bantın ortasında ve tasarımın merkezinde yer alıyor. Beyaz şort ve kırmızı detaylara sahip çoraplarla kit tamamlanıyor.

Milli takımın Macaristan ve Sırbistan karşısında giyeceği yeni formaları tanıtıldı

"TÜRKİYEM" DETAYI

Öte yandan Nike tarafından hazırlanan formaların yaka bölgesinin iç kısmındaki "Türkiyem" detayı dikkat çekiyor.

Milli takımın Macaristan ve Sırbistan karşısında giyeceği yeni formaları tanıtıldı

"YENİ FORMALARIMIZ BİZE BAŞARILAR GETİRECEK"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Milli takımımızın tarihinde ilk giydiği formalarından esinlenilen yeni formamız sporun ve hepimizin geleceğini korumak için geri dönüştürülmüş malzemelerden üretildi. Umuyorum ki yeni formalarımız bize nice başarılar getirecek" ifadeleriyle yeni formayı değerlendirdi.

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR ÖZELLİĞE SAHİP

Oyuncuların sahada giyeceği yeni milli takım formalarının yanı sıra taraftarlar için tasarlanan replika formalar da geri dönüştürülmüş plastik şişelerden yapılan yüzde 100 geri dönüştürülmüş polyester kumaştan yapıldı.

Çevreye daha az etki ederek en yüksek performansı sağlayan kitler oluşturmak için, plastik şişeler toplanıyor, temizleniyor ve üretim için yüksek kaliteli bir iplik üretmek üzere eritiliyor.

SATIŞA ÇIKIYOR

2020 Türkiye Milli Takım koleksiyonu bugün itibarıyla online satışa çıkacak. Ayrıca 4 Eylül'den itibaren de mağazalardan satın alınabilecek.

İKİ ZORLU SINAV

Milli Takım, Uluslar Ligi organizasyonu kapsamında 3 Eylül'de Macaristan ile, 6 Eylül'de ise Sırbıstan ile kozlarını paylaşacak.

Milli takımın Macaristan ve Sırbistan karşısında giyeceği yeni formaları tanıtıldı
Haber Yorumları (4)
VATANDAŞ: ne varsa geçmişte var, arada yokluklar oldu ama iç ve dış minnaklar o zamanda vardı. geçmişte herşey güzeldi.
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SAL.KAR: Dünyada eşi ve benzeri olmayan bu formaları tasarlayanlar ''a helal olsun Allah milli takımımıza uluslar arasındaki maçlarında rakip takımları da yenmeği nasip etsin. .
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EKREM BORA: Valla diiii
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