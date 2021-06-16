Milli takımın Galler yenilgisinin ardından Kıraç'tan dikkat çeken paylaşım: Özür dilerim, sorumlusu benim
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Milli takımın Galler yenilgisinin ardından Kıraç'tan dikkat çeken paylaşım: Özür dilerim, sorumlusu benim

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Milli takımın Galler'e 2-0 yenilmesinin ardından sosyal medyadan paylaşımda bulunan isimlerden biri de şarkıcı Kıraç oldu. Kıraç, milli takım için hazırladığı şarkıyı Mehmetçik'in üzerine kurmasına yönelik eleştirilerle ilgili, "Özür diliyorum! Milli Takımın başarısızlığından tamamen ben sorumluyum. Neden "Milli" takıma milli duyguları öne çıkaran, Mehmetçik gibi bayrak gibi ortak olması gereken değerlerimizden "marş" yaptım ki?" dedi.

EURO 2021'ye büyük umutlarla giden milli takım önce 3- 0 'lık İtalya, ardından da 2-0'lık Galler mağlubiyetleriyle Türkiye'ye büyük şaşkınlık yaşattı. Milli takımı bugün oynadığı Galler maçının ardından sosyal medyada da çok sayıda paylaşımda bulunuldu.

ŞARKISINA ELEŞTİRİ GELMİŞTİ

Milli takımın mağlubiyetinin ardından dikkat çeken bir paylaşım da ünlü şarkıcı Kıraç'tan geldi. Milli takıma yaptığı şarkıdaki, "Dünyaya haykıran gür sesimizsin/ Sen de askersin sen de Mehmet'sin" sözlerini nedeniyle eleştirilen Kıraç, milli takımın mağlubiyet için özür dilediğini söyledi.

"ÖZÜR DİLİYORUM, BEN SORUMLUYUM"

Kıraç, mağlubiyet nedeniyle kendisinin sorumlu olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Özür diliyorum! Milli Takımın başarısızlığından tamamen ben sorumluyum. Neden "Milli" takıma milli duyguları öne çıkaran, Mehmetçik gibi bayrak gibi ortak olması gereken değerlerimizden "marş" yaptım ki? Hem de kimseden tek kuruş almadan ve beklemeden.

Milli takımın Galler yenilgisinin ardından Kıraç'tan dikkat çeken paylaşım: Özür dilerim, sorumlusu benim
Milli takımın Galler yenilgisinin ardından Kıraç'tan dikkat çeken paylaşım: Özür dilerim, sorumlusu benim
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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Milli takımın Galler yenilgisinin ardından Kıraç'tan dikkat çeken paylaşım: Özür dilerim, sorumlusu benim - Haberler
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