Milli takım yenildi, Ekrem İmamoğlu ima dolu paylaşımda bulundu
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Milli takım yenildi, Ekrem İmamoğlu ima dolu paylaşımda bulundu

Milli takım yenildi, Ekrem İmamoğlu ima dolu paylaşımda bulundu
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Milli takımın 2-0 kaybettiği Galler maçının ardından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. İmamoğlu, "Görüyorum ki, Milli Takım mağlup olunca bir sessizlik oluyor. A Milli Futbol Takımımızla gurur duyuyorum" dedi.

Türkiye A Milli Takımı, EURO 2021'in 2'nci maçında Galler'e 2-0 mağlup olarak tur şansını mucizelere bıraktı. Türkiye'nin mağlup olmasının ardından sosyal medyada hem eleştiri hem de destek içerikli çok sayıda paylaşım yapıldı.

İMAMOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Milli takımın maçının ardından paylaşım yapanlardan biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu, milli takımın yenilgiye rağmen arkasında olduğunu belirterek, "Görüyorum ki, Milli Takım mağlup olunca bir sessizlik oluyor. A Milli Futbol Takımımızla gurur duyuyorum. Nokta" dedi.

İmamoğlu'nun yaptığı paylaşımla, milli takımı EURO 2021'den önce ciddi oranda destekleyen ancak mağlubiyetlerin gelmesiyle birlikte destek paylaşımlarını bırakan kişilere yönelik olduğu yorumları yapıldı.

Milli takım yenildi, Ekrem İmamoğlu ima dolu paylaşımda bulundu
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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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