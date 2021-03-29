A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi
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A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkan Ay-Yıldızlı takımımızda 3 yeni isim kadroya dahil edildi. Teknik Direktör Şenol Güneş, Göztepe'nin stoperi Alparslan Öztürk, Antalyspor'dan sağ bek Bünyamin Öztürk, Altınordu'dan da forvet Enis Destan'ın dahil edildiğini açıkladı. Güneş, sakatlık ve koronavirüsten dolayı 8 futbolcudan faydalanamadığını belirtti. Milli Takım'da önceden ayrılanlara ek olarak Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun ve Emre Kılınç kadrodan çıkarılan yeni isimler oldu.

A Milli Takımımız'da 8 oyuncunun sakatlık ve hastalık nedeniyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Letonya maçı öncesi açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, "Bugün aramızda olmayan 8 oyuncu var, 8 oyuncu kadroda yok. 3 oyuncu ekliyoruz. Biri Alpaslan, Biri Antalyaspor'dan Bünyamin, biri de Altınordulu Enis. Olağanüstü koşullar sebebiyle bunu yapıyoruz" diye konuştu.

TEKMELERE KAFA KOYACAĞIZ

Letonya maçıyla ilgili ise Güneş "Norveç'i daha yumuşak, Norveç'i daha sert bekledik. Letonya'nın Karadağ maçını izlediğimde gördüm. Çok sert, içinden geldiği gibi rakibe giren oyunları var. Biz oynamaya çalışan bir takım olarak bunlardan etkileniyoruz. Tekmelere kafa koyacağız. Hakemin kararına saygı duyacağız. İşimizi iyi yapacağız" dedi.

"TÜRKİYE HOCA DA OYUNCU DA ÜRETİR"

2002'de Dünya Kupası'nda 3. olan takım ile bu kadronun karşılaştırılması istenen deneyimli antrenör, "2002 takımı çok iyi bir takımdı, bu da çok iyi bir takım. O takım bir iş yaptı bitirdi, bunlar yeni başlıyorlar. Avrupa Şampiyonası iyi bir imtihan olacak. Biz eğer Dünya Kupası'na katılırsak, bu oyuncuların önü açık. Şimdi 10, 20, 30'sa; o zaman 50-100 olacak. Türkiye hoca da üretir, oyuncu da üretir, her alanda üretim yapar. Birbirimizi yememe üzerine düşünürsek bunları da yaparız." dedi.

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3 futbolcuda görülen koronavirüs vakası sebebiyle kadroya 3 yeni isim ekledi

KAĞIT ÜZERİNDE FARK BEKLENİYOR

Tecrübeli hoca, "Zor maç olacaktır. Kağıt üzerinde favorisiniz, fark yapmanız bekleniyor. Önce 3 puan, oyun disiplini. Rakibimiz inatla merkezi kapatan bir takım. Letonya'ya, Cebelitarık'a, Karadağ'a kayıpsız geçersek rakiplere karşı 1 puan da avantajdır" açıklamasında bulundu.

KADRODAN ÇIKARILAN İSİMLER BELLİ OLDU

A Milli Takım'da Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun ve Emre Kılınç da Letonya maçında yer almayacaklar. Ay-Yıldızlı ekipte daha önce Zeki Çelik, Merih Demiral, İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare aday kadrodan çıkarılmıştı.

A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi

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- Ömer Özarslan
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