Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı beğenilmedi, Tarkan gündeme oturdu

A Milli Takım için Mustafa Sandal, Derya Uluğ ve Eypio'nun yaptığı EURO 2020 şarkısı beğenilmedi. Sosyal medyada tepkilerini dile getiren futbolseverler, Tarkan'ın 2002 Dünya Kupası için yaptığı 'Bir oluruz yolunda' şarkısını paylaştı. Kısa sürede yapılan binlerce paylaşımın ardından Tarkan sosyal medyada gündeme oturdu.