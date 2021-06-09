Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı beğenilmedi, Tarkan gündeme oturdu
A Milli Takım için Mustafa Sandal, Derya Uluğ ve Eypio'nun yaptığı EURO 2020 şarkısı beğenilmedi. Sosyal medyada tepkilerini dile getiren futbolseverler, Tarkan'ın 2002 Dünya Kupası için yaptığı 'Bir oluruz yolunda' şarkısını paylaştı. Kısa sürede yapılan binlerce paylaşımın ardından Tarkan sosyal medyada gündeme oturdu.
EURO 2020'nin açılış maçında Milli Takım, cuma günü İtalya'yla karşılaşacak. Dev maç öncesinde Milli Takımlar sosyal medya hesabı resmi turnuva şarkımızı yayınladı. Şarkıyı beğenmeyen futbolseverler sosyal medyada tepki gösterdi.
MUSTAFA SANDAL ELEŞTİRİLDİ
Şarkının havaya sokan bir yanı olmadığını belirten taraftarlar, Tarkan'ın 2002 Dünya Kupası için yaptığı şarkıyı özlemle andı. Sosyal medyadan Mustafa Sandal'a yoğun eleştiri gelirken Tarkan'ın 'Bir oluruz yolunda' şarkısı gündeme oturdu.