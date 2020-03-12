SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Milli sporculara 24 vakıf üniversitesinde daha tam burs imkanı - Spor
Spor

Milli sporculara 24 vakıf üniversitesinde daha tam burs imkanı

Gençlik ve Spor Bakanlığı uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcuların vakıf üniversitelerinde tam burslu okuyabilmesiyle ilgili 24 vakıf üniversitesiyle daha protokol imzaladı.

12.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:44
Milli sporculara 24 vakıf üniversitesinde daha tam burs imkanı

Gençlik ve Spor Bakanlığı uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcuların vakıf üniversitelerinde tam burslu okuyabilmesiyle ilgili 24 vakıf üniversitesiyle daha protokol imzaladı.

Bakanlık Merkez Bina'da gerçekleştirilen imza törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Ankara Medipol Üniversitesi, Antalya Akev Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Avrasya Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Işık Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Kent Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi, Toros Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi rektörleri, federasyon başkanları ve milli sporcular katıldı.

Bakan Kasapoğlu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından yaptığı konuşmada, yakın zamanda Türk sporu için çok sevindirici tarihi bir gelişme yaşandığını ve 28 vakıf üniversitesinin katılımıyla, "Vakıf Üniversitelerinden Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek" temalı bir mutabakat adımı atıldığını hatırlatarak, "Bu mutabakatla milli sporcularımızın, vakıf üniversitelerinde ücretsiz olarak eğitim görmelerinin önünü açtık. Bu adım sonrasında spor camiamızdan çok olumlu geri dönüşler aldık. Bugün 28 vakıf üniversitemize ek olarak, 24 vakıf üniversitemizle daha bu mutabakata imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gelişmeyle milli sporcularımız, toplamda 52 vakıf üniversitesinde ücretsiz olarak eğitim görme fırsatına kavuşmuş oluyor" dedi.Vakıf üniversitesini kazanan milli sporcuların bölüm fark etmeksizin yüzde 100 burslu üniversite tahsilini sürdürebileceğine dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, "Bu şekilde ailelerin ve sporcuların, okul mu, yoksa spora devam mı konusundaki tereddütlerini de büyük ölçüde bertaraf etmiş olacağız. ve inşallah gelecekte bu örnek gençlerimizi hem profesyonel hayatlarında, hem de spor kariyerlerinde kazandıkları başarılarla çok daha önemli yerlerde göreceğiz. Mutabakatımız, milletimize, gençlerimize ve Türk sporuna hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.Sporun, sadece sportif başarı ve fiziksel aktivite olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti: "Bugün spor, aynı zamanda dünya ekonomisinin de sürdürülebilir niteliğe sahip bileşenlerinden biri. Sporu ele alırken, ülkemizin uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil edilmesinin yanında markalama, pazarlama ve turizm gibi parametreleri de hesaba katmak mecburiyetindeyiz. Spor politikalarımızın ana hedefi, sporumuzu federasyonlarıyla, kulüpleriyle, ligleriyle, müsabakalarıyla dünyanın en iyileriyle yarışır hale getirebilmektir. Bütün toplumlar için sportif başarılar ve bu başarıları gerçekleştiren sporcular, ülkeler için bir prestij kaynağıdır. Bu gerçek ışığında biz, sürdürülebilir bir sistem içerisinde nitelikli sporcular yetiştirmeyi hem bugüne, hem de geleceğe yönelik stratejik bir hamle olarak görüyoruz.""SADECE YÜKSEK ÖĞRETİM SEVİYESİNDE DEĞİL"Bakan Kasapoğlu, sporcuların eğitimlerine yönelik hayata geçirilen yeni uygulamaların sadece yükseköğretim seviyesinde olmadığını belirtti.Burs çalışmalarına yönelik olarak seviyeyi yükseköğretimden lise ve ortaokul seviyesine kadar indirmiş bulunuyoruz" ifadesini kullanan Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi: "Özel öğretim kurumlarında, ortaokullarda ve liselerde, bundan sonra ulusal ve uluslararası düzeyde başarı ortaya koymuş sporcularımız da yüzde 3 ücretsiz eğitim kontenjanı içerisinde yer alacak. Değerlendirme kriterlerine göre sporcu, başarı ortaya koyduğu ulusal ve uluslararası müsabakalara göre ek puan alabilecek. Böylece, gelir seviyesi düşük aileler, sporda başarı potansiyeli olan çocuklarını bu sporlardan uzaklaştırmak yerine teşvik edecek. Bakanlığımız tarafından sağlanan bu önemli imkan da Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.""ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"Sporcular lehine yeni avantajlar oluşturmak için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Sporcularımıza ilave kontenjan sağlamak noktasında özel okul birliklerimizle, yetkililerle görüşmelerimiz devam ediyor. Böylelikle, her yıl yetenek taramasında başarılı olan 1000 sporcumuza, ortaokul ve lise seviyesindeki özel okullarda ücretsiz eğitim alma fırsatı getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.Çift kariyer yapmak isteyen sporcu öğrencilerin eğitiminde ortaya çıkan zorlukları aşmak için sistem temelli düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirten Bakan Kasapoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: "Çünkü sporcu öğrenciler kendilerine özgü ihtiyaçları olan, bu ihtiyaçlara yönelik politika geliştirilmesi gereken bir gruptur. Çift kariyer yapan sporcular, bir yandan antrenör ve spor yöneticilerinin programlarına, diğer yandan akademik takvime uymak için çabalıyor. Bu noktada okul-kulüp, antrenman, kamp ve müsabakalara katılma ile eğitim programları arasında uyumun sağlanması, bu noktada sporculara uygun çözümlerin geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Yükseköğretim Kurulu öncülüğünde ülkemiz üniversitelerinde de sporcu öğrencilere yönelik destekleyici bir eğitim süreci tasarlanması yönünde önemli adımlar atılıyor. Sporcu öğrencilerimizin her anlamda desteklenmesini Türk sporunun geleceği adına önemli bir strateji olarak gördüğümüzü bir kez daha belirtmek istiyorum.""SPOR KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"Gençleri dinleyen ve katılımları önemseyen bir bakanlık olduklarını ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Attığımız bütün adımları öncelikle onların istek ve taleplerini dikkate alarak şekillendiriyoruz" dedi.Türkiye'de sporda hedeflerin belli olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Spor kültürünü yaygınlaştıracağız ve her yaştan, herkesin daha fazla spor yaptığı bir Türkiye hedefimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı. Bu noktada önemli adımlar atıldığını, atmaya da devam edileceğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Elit sporcu yetiştirmek ve uluslararası müsabakalarda ülkemizi en güçlü şekilde temsil etmek için bundan sonra önümüze çıkabilecek her engeli de aynı kararlılıkla aşacağız. 24 vakıf üniversitesiyle imzalanan 'Yüzde Yüz Sporcu Bursu Mutabakatı', sporumuz için attığımız tarihi adımlardan biridir. Ben bu vesileyle, bugün bizlerle beraber olan 24 vakıf üniversitemize, desteklerini esirgemeyen rektörlerimize bir kere daha huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Mutabakat metnimiz bir kez daha Türk sporu için, gençlerimiz için, milletimiz için hayırlı, uğurlu olsun."Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından üniversite rektörleriyle ayrı ayrı protokolü imzaladı. Bakan Kasapoğlu, imzaların ardından törene katılan rektörler, federasyon başkanları ve milli sporcularla fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Bakan Kasapoğlu'nun konuşmasıİmza töreninden detay

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Spor
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Spor
Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Yasak Elma'nın Yıldız'ı küvet pozuyla takipçilerini mest etti Spor
Yasak Elma'nın Yıldız'ı küvet pozuyla takipçilerini mest etti
Bakan'dan koronavirüs müjdesi! Virüsün etkisini yitireceği tarihi verdi Spor
Bakan'dan koronavirüs müjdesi! Virüsün etkisini yitireceği tarihi verdi
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi Spor
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti Spor
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Anne, kızının çaldığı 2 bin lira değerindeki yüzüğü kuyumcuya geri verdi
Anne, kızının çaldığı 2 bin lira değerindeki yüzüğü kuyumcuya geri verdi
Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi
Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi
Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Borcunu isteyen alacaklıya, 'Ödedik' mesajını atan şahıs canından oldu
Borcunu isteyen alacaklıya, "Ödedik" mesajını atan şahıs canından oldu
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
Real Madrid Basketbol Takımı'nda bir oyuncuda koronavirüs saptandı! Futbol ve basketbol takımları karantinaya alındı
Real Madrid Basketbol Takımı'nda bir oyuncuda koronavirüs saptandı! Futbol ve basketbol takımları karantinaya...
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı
Ultraviyole C ışınları koronavirüsün DNA'sını bozuyor
Ultraviyole C ışınları koronavirüsün DNA'sını bozuyor
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan 'Günlerin Sonu' adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan "Günlerin Sonu" adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askerler koronavirüs nedeniyle izne çıkmayacak
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askerler koronavirüs nedeniyle izne çıkmayacak
Twitter, 4.900 personelinden evden çalışmalarını istedi
Twitter, 4.900 personelinden evden çalışmalarını istedi
Kandilli Rasathanesi'nde görevli deprem mühendisinden korkutan açıklama: İstanbul depreminden 6-7 milyon insan etkilenebilir
Kandilli Rasathanesi'nde görevli deprem mühendisinden korkutan açıklama: İstanbul depreminden 6-7 milyon insan...
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı
Pesaro Basket takımında iki oyuncu koronavirüse yakalandı
Pesaro Basket takımında iki oyuncu koronavirüse yakalandı
ABD'de yapılması planlanan koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
ABD'de yapılması planlanan koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti
Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti
MASAK, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı
MASAK, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı
Akhisarspor'un Adana Demirspor'u yenmesi sonrası Yılmaz Vural fenalık geçirdi
Akhisarspor'un Adana Demirspor'u yenmesi sonrası Yılmaz Vural fenalık geçirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Ali Babacan Meral Akşener Vladimir Putin Mustafa Şentop
Magazin Hadise Gülben Ergen Burcu Kıratlı Müslüm Gürses
Spor Falcao Fatih Terim Berkay Şahin Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Wuhan Avrupa Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Milli sporculara 24 vakıf üniversitesinde daha tam burs imkanı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 15:26:35. #1.15#