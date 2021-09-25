Milli sporcu Derin Toparlak, Dünya şampiyonu

Temmuz ayında Rusya'da düzenlenen Paletli Yüzme Büyükler Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan Derin Toparlak, büyükler branşında Türkiye'nin ilk madalyasını alarak tüm su sporlarında Türkiye'nin en büyük başarısına imza attı. Bakırköy Ataspor Kulübü sporcusu Derin Toparlak, Kolombiya'da yapılan Açık Su Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olarak denizlerde de başarısını gösterdi.

DERİN TOPARLAK: İSTİKLAL MARŞI'NI DİNLERKEN TÜM YORGUNLUĞUM GİDİYOR

Kendisine destek olan herkese teşekkür eden Derin Toparlak, "Ben İstiklal Marşı'nı dinlerken mutlu oluyorum ve tüm yorgunluğum gidiyor. Bana destek olan başta Bakırköy Ataspor Kulübü'ne, federasyonumuza, antrenörüme, aileme ve tüm Türkiye'ye teşekkür ederim" dedi.

ANTRENÖR CANBERK BABAOĞLU: BU İNANMIŞLIĞIN VE YILLARIN EMEĞİDİRTürkiye'ye altın madalya ile dönecekleri için çok mutlu olduklarını dile getiren antrenör Canberk Babaoğlu ise, "Avrupa ve Dünya Şampiyonluğundan sonra Açık Su Dünya Şampiyonası'nda da dünya şampiyonu olup ülkemize altın madalya kazandırmak ve bayrağımızı göndere çektirmekten mutluluk duyduk. Bu inanmışlığın ve yılların emeğidir. Sporcumu kutluyorum. Bu madalyayı da hem 25'inci yılını doldurduğumuz Bakırköy Ataspor Kulübü'ne hem de ülkemize armağan ediyoruz. Ayrıca bize birçok konuda destek veren Türkiye Sualtı Sporları Federasyon Başkanı Şahin Özer'e de teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Bakırköy Ataspor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül ise, "Ülkemiz için ne yapsak azdır. Hem sporcumuz Derin Toparlak hem de antrenörümüz Canberk Babaoğlu'nu tebrik ediyorum. Altın madalyayı ulusumuza armağan ediyorum" şeklinde konuştu.