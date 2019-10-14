Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Sergey ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Sergey ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

14.10.2019 19:00
Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Sergey ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü. Görüşmede iki bakan başta Suriye olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

(İHA)

Kaynak: İHA
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