Milli Savunma Bakanı Akar'dan Gaziler Günü mesajı Açıklaması - Haberler
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Milli Savunma Bakanı Akar'dan Gaziler Günü mesajı Açıklaması

AA / Ömer Olcay - Haberler | Güncel
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Gaziler Günü mesajı Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Cumhuriyet tarihimizin en yoğun, etkin ve kapsamlı mücadelesini verdiğimiz bu dönemde TSK'nın elde ettiği tüm başarılarda en büyük pay, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Cumhuriyet tarihimizin en yoğun, etkin ve kapsamlı mücadelesini verdiğimiz bu dönemde Tsk'nın elde ettiği tüm başarılarda en büyük pay, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir." ifadesini kullandı.

Bakan Akar, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bugün, vatanın ve milletin birliği, dirliği için büyük bir cesaret, kahramanlık ve fedakarlıkla canları pahasına mücadele ederken gazilik şerefine nail olan kahramanların şeref ve şan günü olduğunu belirten Akar, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi"lik unvanı ve "Mareşal" rütbesi verilişinin de 100'üncü yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitleri, ebediyete intikal eden kahraman gazileri rahmet ve minnetle yad eden Akar, "Hayatta olan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Millet olarak bizler, şehadet mertebesinin ve gaziliğin bir insanın ulaşabileceği en büyük mertebe olduğuna inanır, vatan uğruna çarpışmayı ve can vermeyi onur sayarız. Bu nedenle asil milletimiz şanlı tarihimiz boyunca söz konusu vatanı, milli ve manevi değerleri olunca kahramanca çarpışmaktan, canını hiç düşünmeden feda etmekten çekinmemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Ecdadın, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan yolculuğunda en büyük fedakarlıkları göze alarak, hayatını hiçe sayarak bu toprakları vatan kıldığına dikkati çeken Akar, bir hilal uğruna güneş gibi batan, kanıyla al bayrağa rengini veren, milli varlığın güvencesi, birlik, bütünlük ve kardeşliğin temel taşı olan şehit ve gazilerden alınan ilhamla faaliyetlerini icra ettiklerini belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin asil milletin ve vatanın güvenliği için yurt içinde ve sınır ötesinde başta FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla mücadelesini sürdürdüğünü vurgulayan Akar, mavi vatandaki ve semalardaki hak, alaka ve menfaatlerin de azim ve kararlılıkla korunduğuna işaret etti.

Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Kahraman ordumuz aynı zamanda dost ve müttefik ülkeleri desteklerken, uluslararası görev güçlerindeki sorumluluklarını da üstün bir başarı ile yerine getirmektedir. Cumhuriyet tarihimizin en yoğun, etkin ve kapsamlı mücadelesini verdiğimiz bu dönemde TSK'nın elde ettiği tüm başarılarda en büyük pay, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir. Şehit ve gazilerimizin kahramanlık ve fedakarlıkları, asil milletimizin hafızasında ebediyen yaşayacak, asla unutulmayacaktır. Onların kahramanlıkları ve fedakarlıkları daima minnet ve şükranla anılacaktır.

Bu anlamlı gün vesileyle Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı bir kez daha minnet ve saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize ve değerli aile fertlerine saygı ve şükranlarımı sunuyor, tedavisi devam eden kahraman gazilerimize acil şifalar diliyorum. Ayrıca şu anda karada, denizde ve havada, zorlu arazi ve hava şartlarında büyük fedakarlıklarla görev yapan kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın her birini alınlarından öpüyor, kendilerine kazasız belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum."

AA / Ömer Olcay - Son Dakika Haberleri
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