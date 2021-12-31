Milli Piyango kim kazandı 2022? Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı, hangi ile gitti? MP büyük ikramiyeyi kazanan kim oldu?
Merakla beklenen Milli Piyango sonuçları açıklandı. Milli Piyango'yu kim kazandı, hangi ile çıktı merak ediliyor. Peki, Milli Piyango kim kazandı 2022? Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı, hangi ile gitti? MP büyük ikramiyeyi kazanan kim oldu? 31 Aralık Cuma 2021 MP sonuçları! Milli Piyango yeni yıl sonuçları! MP kim kazandı? İşte Milli Piyango kazanan il...
Millî Piyango, Türkiye'de ilk kez Millî Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur. Milli Piyango kim kazandı 2022? Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı, hangi ile gitti? MP büyük ikramiyeyi kazanan kim oldu?
Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık Cuma akşamı saat 23:00 'da Kanal D'de yapılacak.
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sona erdi. Merakla beklenen 120 milyon liralık büyük ikramiye, İzmir'de satılan 9876066 numaralı çeyrek bilete vurdu.
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sona erdi. 120 milyon liralık büyük ikramiye 9876066 numaralı çeyrek bilete çıkarken, biletin İzmir Konak'ta satıldığı öğrenildi. Çekilişte amorti rakamları ise "4" ve "5" olarak belirlendi.
Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandı. Sonuçlara aşağıdan ulaşabilirsiniz:
Milli Piyango Yılbaşı çekilişleri devam etmektedir, çekilişler tamamlandıkça sonuçlar bu sayfada güncellenecektir. Tüm çekilişler tamamlandıktan sonra resmi sonuçlar için Sonuçlar sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...
Millî Piyango, Türkiye'de ilk kez Millî Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur. Türkiye'de piyango çekilişleri, her ayın 9, 19 ve 29'uncu günleri yapılır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Örneğin her yıl 31 Aralık gecesi yılbaşı özel çekilişi yapılır.
2020 yılında Millî Piyango'ya ait oyunların devredilmesinden sonra, Sisal Şans tarafından oynatılmaya devam etmektedir.
Amorti
Amorti, son kazanan kategorisidir. Birincisi 0-4 arası, ikincisi ise 5-9 arasında olarak iki basamaklı iki sayı çekilir. Son basamağında bu iki sayıdan biri bulunan biletlere amorti denir.
Teselli
Teselli, büyük ikramiyenin çıkmış olduğu biletin her basamağındaki numaraya göre farklılık göstermesidir.
5'li oynama
Amorti kazanmayı garanti eden bir ikramiye türüdür.
Yılbaşı büyük ikramiyesi için bilet aldınız mı? #Yılbaşı | #Yeniyıl— Haberler (@Haberler) December 31, 2021
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