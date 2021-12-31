Millî Piyango, Türkiye'de ilk kez Millî Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur. Milli Piyango kim kazandı 2022? Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı, hangi ile gitti? MP büyük ikramiyeyi kazanan kim oldu?

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ YAPILDI MI 2022?

Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık Cuma akşamı saat 23:00 'da Kanal D'de yapılacak.

MİLLİ PİYANGOYU KİM KAZANDI, HANGİ İLE GİTTİ?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sona erdi. Merakla beklenen 120 milyon liralık büyük ikramiye, İzmir'de satılan 9876066 numaralı çeyrek bilete vurdu .

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sona erdi. 120 milyon liralık büyük ikramiye 9876066 numaralı çeyrek bilete çıkarken, biletin İzmir Konak'ta satıldığı öğrenildi. Çekilişte amorti rakamları ise "4" ve "5" olarak belirlendi.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandı. Sonuçlara aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Milli Piyango Yılbaşı çekilişleri devam etmektedir, çekilişler tamamlandıkça sonuçlar bu sayfada güncellenecektir. Tüm çekilişler tamamlandıktan sonra resmi sonuçlar için Sonuçlar sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

MİLLİ PİYANGO HAKKINDA BİLGİLER

Millî Piyango, Türkiye'de ilk kez Millî Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur. Türkiye'de piyango çekilişleri, her ayın 9, 19 ve 29'uncu günleri yapılır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Örneğin her yıl 31 Aralık gecesi yılbaşı özel çekilişi yapılır.

2020 yılında Millî Piyango'ya ait oyunların devredilmesinden sonra, Sisal Şans tarafından oynatılmaya devam etmektedir.

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Amorti

Amorti, son kazanan kategorisidir. Birincisi 0-4 arası, ikincisi ise 5-9 arasında olarak iki basamaklı iki sayı çekilir. Son basamağında bu iki sayıdan biri bulunan biletlere amorti denir.

Teselli

Teselli, büyük ikramiyenin çıkmış olduğu biletin her basamağındaki numaraya göre farklılık göstermesidir.

5'li oynama

Amorti kazanmayı garanti eden bir ikramiye türüdür.

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