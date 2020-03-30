Milli Piyango bilet sorgulama: 29 Mart 2020 Milli Piyango sonuçları
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Milli Piyango bilet sorgulama: 29 Mart 2020 Milli Piyango sonuçları

29 Mart Milli Piyango çekilişi ile talihli numaralar belirlendi. 29 Mart 2020 Milli Piyango büyük ikramiyesi Ankara, Hatay ve İstanbul illerine çıktı. Büyük ikramiye 3 milyon sahiplerini buldu. İşte, 29 Mart 2020 Milli Piyango sonuçları, MPİ sıralı tam liste...

30.03.2020 09:50 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:50
Milli Piyango bilet sorgulama: 29 Mart 2020 Milli Piyango sonuçları

Milli Piyango büyük ikramiye sahibini buldu. 29 Mart Pazar günü noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş, MPİ'nin Ankara Kızılay'daki binasında gerçekleştirildi. Milli Piyango çekiliş sonuçlarının ardından MPİ bilet sorgulama ekranı da aratılmaya başladı. Milli Piyango sıralı tam listeyi derledik...

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Milli Piyango çekilişi Pazar günü 18.00'de yapıldı. 29 Mart Milli Piyango iki talihlisi İstanbul, bir Ankara ve bir Hatay'ın İskenderun ilçesine çıktı ve 3 milyon sahibi oldular.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

29 Mart Milli Piyango çekilişinde şansını deneyen vatandaşlar, MPİ'nin adresinden sorgulama yapabilecekler. Açılan sayfada çekiliş tarihi menüsünden 29-03-2020 tarihini seçtikten sonra bilet numarası bölümünü, sorgulamasını yapmak istediğiniz biletin üzerinde yazan rakamları girdikten sonra "Sorgula" butonunu basarak biletinize herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Ayrıca "Tüm Liste" butonu ile 29 Mart Milli Piyango çekilişinin sıralı tam listesini de görebilirsiniz.

Biletinizi sorgulamak için tıklayınız...

29 MART MPİ SIRALI TAM LİSTE

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

374009

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

414853

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

023136 041530 053766 054563 055130 074516

078040 094896 125616 173649 182985 240497

298111 312707 343881 349348 372211 465213

469578 521379

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

020411 027332 032769 037902 049208 055019

057027 066928 085317 087441 092559 114733

130286 142500 154612 168051 182592 185386

192096 206890 209998 229787 242103 262469

270985 271391 275587 285511 288121 291817

311694 312225 317119 355765 360318 375046

377264 396329 402465 414231 424429 448154

453750 455131 460601 498525 550719 551538

559236 562638

Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar

01532 11865 19720 19855 23350 25179

28613 32770 36252 37681 39823 42367

42986 43103 44511 44714 45662 45785

46629 47770 48714 48817 50757 58308

58572 59804 60618 62124 62845 62915

62937 63220 64307 78872 78896 87144

87893 88053 90829 97261

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

0065 0067 0618 0861 1489 1684

2118 2364 2457 3427 3609 3628

3792 3979 4109 4679 5234 5460

6241 6427 7784 7872 7915 8160

8166 8377 9049 9073 9574 9812

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

028 031 052 069 096 135

241 258 278 298 301 443

504 513 614 636 781 884

978 980

Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar

05 18 71 75 83 87

93

Son 1 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar

0 7

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

074009 174009 274009 304009 314009 324009

334009 344009 354009 364009 370009 371009

372009 373009 374000 374001 374002 374003

374004 374005 374006 374007 374008 374019

374029 374039 374049 374059 374069 374079

374089 374099 374109 374209 374309 374409

374509 374609 374709 374809 374909 375009

376009 377009 378009 379009 384009 394009

474009 574009

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