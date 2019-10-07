Milli maç ne zaman? Türkiye Arnavutluk ve Fransa Türkiye maçı hangi kanalda?

07.10.2019 09:31

Türkiye A Milli Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile karşılaşacak. Aday kadroda yer alan futbolcular, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek. Futbolseverler, oynanacak Türkiye Arnavutluk maçı ile Fransa Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Arnavutluk karşılaşması 11 Ekim Cuma günü Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak maç, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

FRANSA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fransa - Türkiye karşılaşması 14 Ekim Pazartesi günü saat 20.45'te (TSİ 21.45) Stade de France'da oynanacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR?

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü İstanbul'da Arnavutluk, 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Ömer Bayram (Galatasaray).

Orta saha: Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Hakan Çalhanoğlu (Milan).

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).

ARNAVUTLUK MAÇI BİLETLERİ TÜKENDİ!

A Milli Futbol Takımı'nın 11 Ekim Cuma günü 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk'la İstanbul'da yapacağı karşılaşmanın biletleri tükendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmanın bilet satışının sona erdiği belirtilerek, "Satışa çıkan tüm biletler tükendi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda A Milli Takımımıza eşsiz bir destek veren bütün ay-yıldızlı taraftarlara teşekkür ederiz." denildi.