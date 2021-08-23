Milli Judocularımız, Avrupa Şampiyonasına Hazırlanıyor

MANİSA Büyükşehir Belediyesporlu judocular Fidan Ögel, Berke Çırpan, Niyazi Gökçen ve Oğulcan Havutçu, Genç Milli Takım hazırlık kamplarında Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyor.

Uluslararası ve ulusal müsabakalarda aldıkları başarılı sonuçlarla judoda marka haline gelen Manisa Büyükşehir Belediyesporlu sporcular Fidan Ögel, Berke Çırpan, Niyazi Gökçen ve Oğulcan Havutçu, Genç Milli Takımımızın kamp kadrosunda yoğun bir hazırlık dönemi geçiriyorlar.

16 Ağustos 2021 tarihinde başlayan kamp dönemi, Trabzon ve Samsun Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinde 7 Eylül 2021 tarihine kadar sürecek. Manisa Büyükşehir Belediyesporlu judocuların milli takım kamplarında gelişimlerini sürdürdüklerini belirten Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun, sporcularımıza başarılar diledi.

Kaynak: Bültenler