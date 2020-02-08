Milli judocular Mihraç Akkuş ve Bilal Çiloğlu Paris Grand Slam'de beşinci oldu

08.02.2020 22:06 | Son Güncelleme: 08.02.2020 22:06

Judoda Paris Grand Slam müsabakalarının ilk gününde erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş ve 73 kiloda Bilal Çiloğlu, sıkletlerinde beşinci oldu.

Kaynak: DHA

Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan kazandıran müsabaka olan Paris Grand Slam'de erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş ve 73 kiloda Bilal Çiloğlu sıkletlerinde beşinci oldu.60 kiloda Mihraç Akkuş, ilk maçını bay geçti. Akkuş, ikinci turda Fransız Luka Mkheidze'yi, üçüncü maçında Tunuslu Fraj Dhouibi'yi, çeyrek finalde Kazak Gusman Kyrgyzbayev'i ipponla yenerek yarı finale yükseldi. Akkuş bu turda, Japon Ryuju Nagayama'ya yenildi. Milli judocu bronz madalya maçında Mogol Amartuvshin Dashdavaa'ya karşı müsabakayı kaybetti ve sıkletinde beşinci oldu.73 kiloda Bilal Çiloğlu, ilk turu maç yapmadan geçti. Çiloğlu, ikinci turda Gambialı Faye Njie'yi ipponla, üçüncü turda Moldovalı Petru Pelivan'ı, dördüncü turda Macar Frigyes Sazbo'yu, çeyrek finalde Japon Masash Ebinuma'yı altın skorda ippon (3 shido) ile yenerek yarı finalist oldu. Japon Soichi Hashimoto'ya altın skorda yenilen Çiloğlu, bronz madalya için Özbek Khikmatillokh Turaev ile karşılaştı. Rakibine yenilen milli judocu beşincilikte kaldı.Paris Grand Slam'de yarın; +78 kg'de Kayra Sayit, 81 kg'de Vedat Albayrak, 90 kg'de Mikail Özerler, 100 kg'de Mert Şişmanlar ve +100 kg'de Cemal Erdoğan tatamiye çıkacak.- Ankara