Milli güreşçiler, Fransa ve Hırvatistan'da turnuvaya katılacak
Grekoromen Güreş Milli Takımı ile Kadın Güreş Milli Takımı, Fransa ve Hırvatistan'da turnuvalara katılacak.
Grekoromen Güreş Milli Takımı ile Kadın Güreş Milli Takımı, Fransa ve Hırvatistan'da turnuvalara katılacak.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'da 15-17 Ocak'ta düzenlenecek Grand-Prix de France Henri Deglane Turnuvası'nda hem grekoromen hem de kadın milli takımı yer alacak.
Fransa'daki turnuvada yer alacak milli sporcular şunlar:
Kadınlar:
50 kilo: Evin Demirhan- Aynur Erge
53 kilo: Zeynep Yetgil- Esra Pul
57 kilo: Bediha Gün- Mehlika Öztürk
62 kilo: Cansu Aksoy
68 kilo: Aslı Demir-Nesrin Baş-Nazar Batır
76 kilo: Vahide Nur Gök-Ayşegül Özbeğe-Merve Pul
Grekoromen:
55 kilo: Ekrem Öztürk-Şeref Kılıç-Elçin Ali
60 kilo: Kerem Kamal
63 kilo: Abdurrahman Altan-Mehmet Çeker-Fatih Üçüncü
67 kilo: Atakan Yüksel
72 kilo: Selçuk Can-Cengiz Arslan
77 kilo: Yunus Emre Başar-Fatih Cengiz
82 kilo: Burhan Akbudak-Salih Aydın-Emrah Kuş
87 kilo: Metehan Başar
Hırvatistan'da Grand-Prix Zagreb Açık Turnuvası
Grekoromen Güreş Milli Takımı, 15-18 Ocak tarihlerinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenecek Grand-Prix Zagreb Açık Turnuvası'nda mücadele edecek.
Hırvatistan'da güreşecek milli sporcular şöyle:
60 kilo: Ahmet Uyar
67 kilo: Enes Başar-Hacı Karakuş
72 kilo: Ahmet Yılmaz
77 kilo: Furkan Bayrak
87 kilo: Doğan Göktaş-Ali Cengiz
97 kilo: İbrahim Tığcı
130 kilo: Osman Yıldırım-Muhammed Hamza Bakır
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki