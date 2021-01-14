Milli güreşçiler, Fransa ve Hırvatistan'da turnuvaya katılacak

Grekoromen Güreş Milli Takımı ile Kadın Güreş Milli Takımı, Fransa ve Hırvatistan'da turnuvalara katılacak.

Grekoromen Güreş Milli Takımı ile Kadın Güreş Milli Takımı, Fransa ve Hırvatistan'da turnuvalara katılacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'da 15-17 Ocak'ta düzenlenecek Grand-Prix de France Henri Deglane Turnuvası'nda hem grekoromen hem de kadın milli takımı yer alacak.

Fransa'daki turnuvada yer alacak milli sporcular şunlar:

Kadınlar:

50 kilo: Evin Demirhan- Aynur Erge

53 kilo: Zeynep Yetgil- Esra Pul

57 kilo: Bediha Gün- Mehlika Öztürk

62 kilo: Cansu Aksoy

68 kilo: Aslı Demir-Nesrin Baş-Nazar Batır

76 kilo: Vahide Nur Gök-Ayşegül Özbeğe-Merve Pul

Grekoromen:

55 kilo: Ekrem Öztürk-Şeref Kılıç-Elçin Ali

60 kilo: Kerem Kamal

63 kilo: Abdurrahman Altan-Mehmet Çeker-Fatih Üçüncü

67 kilo: Atakan Yüksel

72 kilo: Selçuk Can-Cengiz Arslan

77 kilo: Yunus Emre Başar-Fatih Cengiz

82 kilo: Burhan Akbudak-Salih Aydın-Emrah Kuş

87 kilo: Metehan Başar

Hırvatistan'da Grand-Prix Zagreb Açık Turnuvası

Grekoromen Güreş Milli Takımı, 15-18 Ocak tarihlerinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenecek Grand-Prix Zagreb Açık Turnuvası'nda mücadele edecek.

Hırvatistan'da güreşecek milli sporcular şöyle:

60 kilo: Ahmet Uyar

67 kilo: Enes Başar-Hacı Karakuş

72 kilo: Ahmet Yılmaz

77 kilo: Furkan Bayrak

87 kilo: Doğan Göktaş-Ali Cengiz

97 kilo: İbrahim Tığcı

130 kilo: Osman Yıldırım-Muhammed Hamza Bakır

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki