Milli futbolcu Cengiz Ünder, 10 milyon euroya Marsilya'ya transfer oldu
Fransız ekibi Marsilya, Cengiz Ünder'in bonservisi için Roma'yla 10 milyon euroya el sıkıştı. Marsilya, Cengiz için sonraki satıştan da %30 pay verecek. Milli futbolcumuz da seneliği 4 milyon eurodan 4 yıllık mukaveleye 'evet' dedi. Cengiz'i Fenerbahçe de çok ısrarlı şekilde istiyordu ama bu hayal gerçekleşmedi.
Fransa Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Marsilya, Roma'da forma giyen Milli futbolcumuz Cengiz Ünder ile anlaştı.
SONRAKİ SATIŞTAN PAY
Cengiz için Roma'ya 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyen Marsilya sonraki satıştan da yüzde 30 pay vermeyi kabul etti.
Milli futbolcu Cengiz Ünder önümüzdeki günlerde Fransa'ya giderek 4 yıllık sözleşmeye imza atacak. Cengiz, senelik 4 milyon euro kazanacak.
BURAK, ZEKİ VE YUSUF'A RAKİP
Cengiz Ünder, Fransa'da Marsilya'nın rakibi olan Lille'de Milli Takım'dan arkadaşları Burak, Yusuf ve Zeki ile sezon içinde karşı karşıya gelecek.