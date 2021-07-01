Milli futbolcu Cengiz Ünder, 10 milyon euroya Marsilya'ya transfer oldu

Fransız ekibi Marsilya, Cengiz Ünder'in bonservisi için Roma'yla 10 milyon euroya el sıkıştı. Marsilya, Cengiz için sonraki satıştan da %30 pay verecek. Milli futbolcumuz da seneliği 4 milyon eurodan 4 yıllık mukaveleye 'evet' dedi. Cengiz'i Fenerbahçe de çok ısrarlı şekilde istiyordu ama bu hayal gerçekleşmedi.