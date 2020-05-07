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Milli futbolcu Arda Turan birçok kulüpten transfer teklif aldığını açıkladı

Milli futbolcu Arda Turan birçok kulüpten transfer teklif aldığını açıkladı
07.05.2020 23:57 | Son Güncelleme: 08.05.2020 00:05

Son olarak Süper Lig'de Medipol Başakşehir forması giyen milli futbolcu Arda Turan, 3-4 yıl daha futbol oynamak istediğini ve birçok kulüpten teklif aldığını dile getirdi.

Teknik direktör Ümit Özat'ın sosyal medyadaki canlı yayınına konuk olan olan milli futbolcu, kariyeriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Arda Turan'ın açıklamaları;

"Ben Galatasaray'ı çok seviyorum. Geri kalan ne olursa hayırlısı, başımın üstüne. Ben devre arasında başka bir yere gidebilirdim, Avrupa'da olabilirdik, teklifler geldi içime sinmedi, karar veremedim sora eşim hamileydi şu an rahat edebilecek miydik? Her şeyin hayırlısı diyorum."

"GÖZLERİM DOLDU"

Süleyman Seba'nın formasını giydiğimde spekülatif laflar olmuştu. Barcelona'da oynadığım dönemde Seba'yı hastanede ziyarete gittiğimde "Arda şu an sadece senin maçlarını izliyorum" demişti. Gözlerim doldu bu sözleri sonrası.

"DİREK BARCELONA'YA GİTSEYDİM ZORLANIRDIM"

"Atletico Madrid'e gittiğimde taktiksel oyunu öğrendim. Galatasaray'dan direk Barcelona'ya gitseydim zorlanırdım. Atletico Madrid'de her maç sertti, Süper Lig'de büyük maçlarda bu sertlik vardı. Taktik yapmadığında maça 2-0 geride başlıyorsun. Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile 0-0'ın rövanşında karşılaştık. Maç öncesi Simeone analiz yaptı, rakipte Hazard sağ beki takip etmiyor dedi. Bizim sağ bek Juanfran 3 kere bindirdi, Hazard takip etmedi 3 gol öyle geldi. Maçı 3-1 kazandık."

"MAÇ BAŞI PRİMİ KALDIRACAĞIM"

"Maç başı sistemi dünyanın en kötü sistemi. Oyuncuyu, takım arkadaşına düşman ediyorsun. 2 milyon euro kazanacağına, 1.4 milyon euro ver ama maç başı olmasın. Eğer bir gün sportif direktör olursam bütçeyi aşağıya çekip maç başı koymayacağım"

"BAYERN MÜNİH'E TRANSFER OLUYORUM SANDIM"

"Barcelona'ya imza atıldığını Ahmet Bulut bana söylemedi. Anlaşmayı 15 gün sonra öğreneceğimi söyledi. Ben Bayern Münih zannettim. Çünkü 1 sene öncesi Manchester United direkten dönmüştü Münih zannettim. Ahmet abinin çantasından belge düştü benimleyken orada Barcelona logosunu gördüm. İnanamadım, "sen gel gel" dedi. Belgeleri gösterdi."

"VALVERDE BENİ 1 DAKİKA BİLE OYNATMADI"

Ümit Özat'ın ayrılırken üzgün müydün sorusuna Arda, "Değildim. Başarısız olsaydım bunu yaşayabilirdim. Valverde beni 1 dakikada bile oynatmadı. Ondan önceki sezon Messi ve Suarez'den sonra en çok asist yapan isimdim"

GALATASARAY'LA İLGİLİ SÖZLERİ

Ümit Özat'ın "Hagi, Popescu Galatasaray'a geldiğinde 30'lu yaşlarındaydı senin de aynı şekilde hizmet etme durumun olabilir Galatasaray'a" sözlerine Arda, "Her gece çalışıyorum sahura kadar. İdman yapıyorum. 3-4 kez sezon kampı yaşamadım. Bu ayaklar, bu oyun zekası yine bende....Yine yapacağımı düşünüyorum. EURO 2016'ya gittiğimdeki o tendom sakatlığı çok zorladı beni. Ben 3-4 sene daha futbol oynamak istiyorum. Bir algı başarısızlığı var. Başakşehir'e geldiğimde orada sürekli son dakika şampiyonluğu kaçırdık. Ligi ikinci bitirdik. Tercihim konusunda isteğimi söyledim. Bir sürü teklif var. Hanım var, çocuk var eskisi gibi değil. Hepsini düşünmek gerekiyor karar verirken." cevabını verdi.

Milli futbolcu Arda Turan birçok kulüpten transfer teklif aldığını açıkladı
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