Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 'Seyhan ve Yüreğir'e 5 yeni ilkokul yapılacak' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Seyhan ve Yüreğir'e 5 yeni ilkokul yapılacak"

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Seyhan ve Yüreğir'e 5 yeni ilkokul yapılacak" "Ödenekleri Pazartesi gününden itibaren göndereceğiz" Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adana'nın Seyhan ve Yüreğir ilçelerine toplam 5 yeni ilkokul yapma kararı aldıklarını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer : "Seyhan ve Yüreğir'e 5 yeni ilkokul yapılacak"

"Ödenekleri Pazartesi gününden itibaren göndereceğiz"

ADANA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adana'nın Seyhan ve Yüreğir ilçelerine toplam 5 yeni ilkokul yapma kararı aldıklarını duyurdu.

Bakan Özer, Adana Valiliği'nde 'Adana Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantı sonrası gazetecilere konuşan Bakan Özer, "Adana'nın temel eğitim ihtiyaçlarıyla ilgili ciddi bir mütalaada bulunduk. Adana'da yatırımların toplamı 1 milyar liranın üzerinde. Bunlara ilave olarak acil ihtiyaçtan dolayı Seyhan ve Yüreğir bölgesinde 5 tane yeni ilkokul yapma kararı aldık. Bir de Kozan ilçemizde 1 öğretmeneviyle ilgili çalışmalar yarıya gelmişti, onun ödeneğini de göndermiş olacağız. Dolayısıyla Adana'da bugünkü toplantımızda hem mevcut yatırımların devam etmesi hem de anaokulları, bilim sanat merkezleri ve bir taraftan temel eğitimlerle ilgili karar almış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Adana'da artık eğitimde yeni bir sayfa açılacak"

Adana'da eğitim kalitesini arttırmak için çabaladıklarından bahseden Bakan Mahmut Özer, daha sonra şunları söyledi:

"Bakanlık olarak bunların yerine getirilmesiyle ilgili çalışmaları hızlıca yapacağız. Ödenekleri Pazartesi gününden itibaren göndereceğiz. Bir sonraki gelişimizde Adana'da yatırımların niteliğinin ne olduğu ya da diğer alanlardaki eğitimde kalite göstergelerinin ne kadar iyileştirmeler yapabiliriz onları daha ayrıntılı değerlendirme imkanımız olacak. İnşallah Adana'da artık eğitimde yeni bir sayfa açıp altyapı eksiklerine değil eğitimde kalitenin çok daha yukarıya çıkartılmasıyla ilgili farklı projeleri konuşacağız. Buradaki öğrencilerimizin artık diğer illerdeki öğrencilerle değil, dünyadaki akranlarıyla rekabet edebilir duruma getirebilmek için ayrıntılı bir şekilde değerlendirme imkanımız olacak."

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Seyhan ve Yüreğir'e 5 yeni ilkokul yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Seyhan ve Yüreğir'e 5 yeni ilkokul yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Seyhan ve Yüreğir'e 5 yeni ilkokul yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer:
İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Son Dakika Haberleri
E-5'ten uçak geçti

E-5'ten uçak geçti
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Uğur İbrahim Altay
Magazin Beren Saat Düm Tek Tek Ferhan Şensoy Kaan Yıldırım
Spor Diego Ozan Tufan Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Şenol Güneş Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 'Seyhan ve Yüreğir'e 5 yeni ilkokul yapılacak' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 17:32:53. #1.17#