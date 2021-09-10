15 bin öğretmen atamasında öncelik 2021'lilere verilince Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

15 bin öğretmen atamasında öncelik 2021'lilere verilince Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 15 bin öğretmen atamasıyla ilgili takvimi yayınladı. Takvime göre atama işleminde önceliğin 2020'lilerde olması gerekirken, 2021'lilere verilmesi ise sosyal medyada büyük tepki çekti. 107 bin öğretmen açığı varken 15 bin atamanın yapılacak olmasından dolayı da tepkili olan çok sayıda kullanıcı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i istifaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba gecesi müjdesini verdiği 15 bin öğretmen atamasıyla ilgili takvim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı.

ÖNCELİK 2021'LİLERE VERİLİNCE TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Atama takviminde yer alan "Atama işleminde 2020-2021 KPSS puanları ile başvurular alınacaktır" ifadesi ise sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Takvime göre atama işleminde önceliğin 2020'lilerde olması gerekirken, 2021'lilere verilmesine tepki gösteren çok sayıda kullanıcı özellikle Twitter'ı yorum yağmuruna tuttu.

İSTİFA ÇAĞRISI TWITTER'DA TT OLDU

107 bin öğretmen açığı olmasına rağmen 15 bin atama yapılacak olmasından dolayı tepkili olan çok sayıda öğretmen adayı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i istifaya davet etti. 2020 ve 2021 KPSS'ye girenlerin haklarının çiğnendiğini öne süren binlerce tepki paylaşımı sonrasında "#MahmutÖzerİstifa" etiketi kısa sürede Twitter'da TT oldu.

İşte o yorumlardan bazıları;

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e 'İstifa et' çağrısı! 15 bin öğretmen atama takvimindeki detaya tepkiler çığ gibi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e 'İstifa et' çağrısı! 15 bin öğretmen atama takvimindeki detaya tepkiler çığ gibi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e 'İstifa et' çağrısı! 15 bin öğretmen atama takvimindeki detaya tepkiler çığ gibi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e 'İstifa et' çağrısı! 15 bin öğretmen atama takvimindeki detaya tepkiler çığ gibi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e 'İstifa et' çağrısı! 15 bin öğretmen atama takvimindeki detaya tepkiler çığ gibi
15 bin öğretmen atamasında öncelik 2021'lilere verilince Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim alması için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim alması için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi hidroelektrik santralleri alanında çok farklı bir boyuta taşıdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi hidroelektrik santralleri alanında çok farklı bir boyuta taşıdık
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Haluk Levent Deniz Akkaya Şevket Çoruh Ferhan Şensoy
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Ünal Karaman Okay Yokuşlu Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
15 bin öğretmen atamasında öncelik 2021'lilere verilince Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 08:18:06. #1.16#

title