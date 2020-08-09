HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Milli ciritçi Eda Tuğsuz, olimpiyat oyunlarından madalyayla dönmek istiyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli ciritçi Eda Tuğsuz, ilk kez katılacağı organizasyonda madalya almayı hedefliyor.

09.08.2020 12:23 | Son Güncelleme: 09.08.2020 13:11

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli ciritçi Eda Tuğsuz, ilk kez katılacağı organizasyonda madalya almayı hedefliyor.

Elmas Lig'in Roma etabında kadınlar cirit atmada ikinci olup Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan milli sporcu Eda Tuğsuz, 2021'de düzenlenmesi planlanan olimpiyat hazırlıklarını Adana'da, Yüreğir Serinevler Atletizm Pisti'nde sürdürüyor.

Türkiye ve 23 yaş altı Avrupa rekorunu elinde bulunduran Eda Tuğsuz, ilk kez katılacağı olimpiyatlarda başarılarına yenilerini eklemek istiyor.

Milli sporcu Eda, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinde antrenmanlara bir süre evde devam ettiğini söyledi.

Yeni normalleşme sürecinin ardından atletizm sahasında çalışmalara başladıklarını anlatan Eda, şöyle konuştu:

"Olimpik bir sporcu için evde antrenman yapmak oldukça zor ama 1,5 aylık süreçte formdan düşmemek amacıyla elimizden geldiğince evde çalışmalarımızı sürdürdük. Pandemi süreci tüm dünyayı olduğu gibi rakiplerimi de etkilemiş durumda fakat bir şekilde hayat devam ediyor. Antrenmanlarımız disiplinli bir şekilde sürüyor."

"Terimin son damlasına kadar ülkemi temsil edeceğim"

Eda Tuğsuz, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edeceği için mutlu olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olimpiyat tecrübesini ilk defa yaşayacağım. Umarım strese kapılıp kendimi kötü hissetmem. Birçok uluslararası organizasyonda yarıştım. Umarım onun havasında olur ve o tecrübelerim inşallah beni arkamdan ittirir. Bu bir bayrak yarışı. Ülkemi temsil etmek için elimden ne geliyorsa yapacağım. 80 milyonu temsil ediyorum. Bu tarifsiz bir duygu. Belki kanımın değil ama terimin son damlasına kadar ülkemi temsil edeceğim."

Antrenman verimliliğimi yükseltmek için elinden geleni yaptığını aktaran Eda, "Önümde her oyuncunun hayal ettiği olimpiyatlar var. Ben olimpiyat barajını geçtim. Artık hazırlanma aşamasındayım, içim rahat. Antrenmanlarımı en iyi şekilde yapıp 2021'de inşallah ülkemi temsil etmek istiyorum. 67,21'lik derecem tabii ki de ülkemize madalya getirecektir. Ben bu bantlarda olmayı canı gönülden istiyorum ve onun için çabalıyorum. Hedefim final atmak." ifadelerini kullandı.

Milli ciritçi Eda Tuğsuz, olimpiyat oyunlarından madalyayla dönmek istiyor

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son dakika: Lübnan Enformasyon Bakanı Abdussamed, Beyrut'taki patlama ve gösteriler sonrasında istifa etti Dünya
Son dakika: Lübnan Enformasyon Bakanı Abdussamed, Beyrut'taki patlama ve gösteriler sonrasında istifa etti
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi Dünya
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı 3. Sayfa
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada 3. Sayfa
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı Güncel
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker...
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım Politika
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Dilenci, 'Oscarlık' bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Dilenci, "Oscarlık" bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada otobüsün içinde bulunan yolcunun anlattıkları ihmali gözler önüne serdi
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada otobüsün içinde bulunan yolcunun anlattıkları ihmali gözler önüne serdi
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler
'Dayı' filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
"Dayı" filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
İspanyol ve İtalyan basını, Cüneyt Çakır'ın Barcelona-Napoli maçındaki yönetimini eleştirdi
İspanyol ve İtalyan basını, Cüneyt Çakır'ın Barcelona-Napoli maçındaki yönetimini eleştirdi
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Karabük'te bir köyde 7 koronavirüs vakası görüldü, 578 kişi karantinaya alındı
Karabük'te bir köyde 7 koronavirüs vakası görüldü, 578 kişi karantinaya alındı
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Bulgaristan'daki orman yangınının 3. günüde alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor
Bulgaristan'daki orman yangınının 3. günüde alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor
Boca Juniors'ta Tevez'in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı
Boca Juniors'ta Tevez'in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı
Koronaya yakalanan Belarus Devlet Başkanı'ndan bomba iddia: Kasıtlı olarak bulaştırdılar
Koronaya yakalanan Belarus Devlet Başkanı'ndan bomba iddia: Kasıtlı olarak bulaştırdılar
Son Dakika: Türkiye'de 8 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 1172 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 8 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 1172 yeni vaka tespit edildi
Son dakika: CHP'nin boykot kararını delen Muharrem İnce: Haftaya her şeyi açıklayacağım
Son dakika: CHP'nin boykot kararını delen Muharrem İnce: Haftaya her şeyi açıklayacağım
Hindistan'da 'Modi çok yaşa' sloganı atmayı reddeden Müslüman şoföre eziyet edildi
Hindistan'da "Modi çok yaşa" sloganı atmayı reddeden Müslüman şoföre eziyet edildi
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
İstanbul'da 472 yıllık tarihi camiye takılan klimaya tepki yağdı
İstanbul'da 472 yıllık tarihi camiye takılan klimaya tepki yağdı
'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
"Dur" ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi
Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi
'Kişiye özel' ilan için Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'a soruşturma açıldı
"Kişiye özel" ilan için Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'a soruşturma açıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Hulusi Akar Ziya Selçuk Fatih Sultan
Magazin Müjde Ar Sezen Aksu Hülya Avşar Merve Boluğur
Spor Ali Koç Erol Bulut Caner Erkin Nihat Özdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Bursa Lübnan Beyrut
Şu an buradasınız: Milli ciritçi Eda Tuğsuz, olimpiyat oyunlarından madalyayla dönmek istiyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.8.2020 13:48:34. #1.15#
title