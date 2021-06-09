Milli cimnastikçiler Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kovalayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli cimnastikçiler Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kovalayacak

Milli cimnastikçiler Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kovalayacak
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Artistik Cimnastik Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 5 sporcu ile yer alacaklarını belirterek, "Son dönemdeki ivmemiz ve moralle olimpiyatlarda madalya değil, madalyalar kovalıyor olacağız. Buna da inancımız sonsuz." dedi.

Artistik Cimnastik Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 5 sporcu ile yer alacaklarını belirterek, "Son dönemdeki ivmemiz ve moralle olimpiyatlarda madalya değil, madalyalar kovalıyor olacağız. Buna da inancımız sonsuz." dedi.

Türkiye'yi Tokyo Olimpiyatları'nda artistik cimnastikte temsil edecek milli sporcular çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kadınlarda Nazlı Savranbaşı, erkeklerde Adem Asil, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak'la olimpiyatlarda mücadele edecek milli sporcular, son dönemde artan başarılarını Tokyo'da madalya ile taçlandırmak istiyor.

Yılmaz Göktekin, AA muhabirine, Adem Asil'in Basel'deki Avrupa Şampiyonası'nda kota almasıyla Tokyo Olimpiyatları'nda 5 sporcu ile mücadele edeceklerini söyledi.

"Kaçırdığımız madalyaları konuşur duruma geldik."

Üst üste aldıkları madalyaların kendilerini çok mutlu ettiğini kaydeden Göktekin, "Kaçırdığımız madalyaları konuşur duruma geldik. Avrupa Şampiyonası'nda 9 final yaptık, 2 madalya kazandık. Üç dördüncülüğümüz var. İnanılmaz bir başarı elde ettik. İbrahim Çolak da sakatlığından sonra tam olarak yüzde yüz performansına ulaşamasa da madalya almasına ramak kalmıştı." dedi.

Göktekin, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Cimnastik Federasyonu ve Spor Genel Müdürlüğünün katkılarıyla bu noktaya ulaşıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bizim sorumluluğumuz daha da arttı. Çünkü Avrupa ve dünya şampiyonlarında madalya aldık. Artık olimpiyatlarda bekliyoruz, ben de neden olmasın diyorum. Var gücümüzle çalışıyoruz. Avrupa Şampiyonası'ndan geldikten sonra kendimizi kapattık. Malum pandemiden dolayı kendimizi kampa aldık."

Bu süreçte Hırvatistan ve Katar'da dünya kupası mücadelelerinin olacağını aktaran Göktekin, "Son yarışmalarımız olacak ve son rötuşları yapacağız. Son dönemdeki ivmemiz ve moralle olimpiyatlarda madalya değil, madalyalar kovalıyor olacağız. Buna da inancımız sonsuz." ifadelerini kullandı.

Özgür Gümüşlü: "Olimpiyatlara iyi hazırlanmış olacağız"

Nazlı Savranbaşı'nın antrenörü Özgür Gümüşlü de Nazlı'nın Basel'deki Avrupa Şampiyonası'na sakatlığı nedeniyle tam hazırlanamadığını ancak iyi bir deneyim olduğunu söyledi.

Çalışmaları ara vermeden sürdürdüklerini kaydeden Gümüşlü, şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonası hem motivasyon için iyi oldu hem de olimpiyattaki rakiplerimizi orada tanıdık, gördük. Olimpiyatlara da çok az bir zaman kaldı. Şu an her gün çift antrenmanla devam ediyoruz. Nazlı'nın ayağında bir sıkıntı yok, yavaş yavaş toparlıyoruz. Önümüzde Ukrayna'da bir yarışmamız var ona hazırlanıyoruz. İnşallah iyi geçecek ve olimpiyatlara da iyi hazırlanmış olacağız."

Milli cimnastikçiler Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kovalayacak
Milli cimnastikçiler Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kovalayacak
Milli cimnastikçiler Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kovalayacak
Milli cimnastikçiler Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kovalayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Hazal Kaya Atilla Taş Hasibe Eren Selçuk Balcı
Spor Ali Koç Ergin Ataman Yiğit Şardan Roland Garros Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milli cimnastikçiler Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kovalayacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.06.2021 12:08:54. #1.13#

title