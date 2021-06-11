Milli biniciler, Atina'da Milletler Kupası'nı kazandı

Milli biniciler, Yunanistan'da CSIO3* - W 145 cm Milletler Kupası'nı kazandı.

Milli biniciler, Yunanistan'da CSIO3* - W 145 cm Milletler Kupası'nı kazandı.

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hasan Şentürk, Hüsnü Dinç, Necmi Eren ve Taha Yedikardeş'ten oluşan milli takım, başkent Atina'da düzenlenen organizasyonda birinci oldu.

Organizasyonda İtalya ikinci, Romanya üçüncü, Bulgaristan dördüncü, Yunanistan ise beşinci sırayı aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er