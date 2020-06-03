Milli bilardocu dünya şampiyonasına hazırlanıyor - Milli bilardocu dünya şampiyonasına hazırlanıyor Düzceli milli bilardocu Savaş Bulut, temmuz ayında Güney Kore'de düzenlenecek olan Dünya Bilardo Şampiyonası için hazırlıklarına başladı.

- Milli bilardocu dünya şampiyonasına hazırlanıyor

DÜZCE - Düzceli milli bilardocu Savaş Bulut, temmuz ayında Güney Kore'de düzenlenecek olan Dünya Bilardo Şampiyonası için hazırlıklarına başladı. 1 Hazirandan itibaren açılan bilardo salonlarında çalışmalarına hız veren Bulut, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyor.

Korona virüs ile mücadele kapsamında kapatılan bilardo salonlarının 1 Haziran'dan itibaren açılması ile birlikte Düzceli milli bilardocu Savaş Bulut da çalışmalarına başladı. Antrenmanlarını tek başına sürdüren Bulut, Güney Kore'de temmuz ayında düzenlenecek Dünya Bilardo Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. Milli bilardocu Savaş Bulut, "Öncelikle korona virüs sürecinde çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Tüm dünya olarak zorlu bir sınav veriyoruz. Bu sürecin en olumlu şekilde sonuçlanmasını diliyorum. Benim için de çok kolay bir süreç olmadı. Bu 2.5 aylık süre içerisinde kendimi evde izole ettim. Gerekmedikçe evden çıkmadım. Bu süreçte bilardo sporundan arkadaşlarımız uzak kaldılar. Sadece spor olarak değerlendirmeyelim. İnsanların hayatını kaybettiği, sağlık çalışanlarımızın çok ciddi mücadele ettiği bir dönemden geçtik. Haziran 1 itibarıyla salonlarımız açıldı. Yeni bir sürece geçtik. Bu süreç en olumlu şekilde sürer. Bizler de tedbirlere devam ederiz. Maske takmak, hijyene önem vermek, sosyal mesafeyi korumak bu süreçte önceliklerimiz olmalı. Çok yakın tarihte uçuşlar başlayacak. Temmuz ayın içerisinde Güney Kore'de Dünya Bilardo Şampiyonası'nın birinci tur müsabakaları yapılacak. Ben de katılacağım. Haziran 15 itibarıyla Kore'ye gideceğim. Uçuşların başlayacağı bilgisi geldi. Umarım ki orada ülkemi en iyi şekilde temsil eder, güzel bir sonuçla Türkiye'ye dönebilirim. Bu salonların açılması ile birlikte hazırlıklarımı arttıracağım. Hazır bir şekilde oraya gitmeyi planlıyorum" dedi.

Savaş Bulut, 15 Haziran'da Güney Kore'ye gitmesinin ardından ülkede 14 gün karantinada kalacak ve temmuz ayının başında Dünya Bilardo Şampiyonası'nın ilk ayağına katılacak.

Kaynak: İHA