Milli badmintonculardan Bulgaristan'da 4 madalya

Bulgaristan'ın düzenlenen 17 Yaş Altı Uluslararası Badminton Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular, 4 madalya kazandı.

Bulgaristan'ın düzenlenen 17 Yaş Altı Uluslararası Badminton Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular, 4 madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, turnuvaya 24 sporcuyla katıldı.

Üç gün süren organizasyonda 160 sporcu madalya mücadelesi verdi. Milli badmintoncular, turnuvayı 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

Çift erkekler kategorisinde Anıl Ulaç Atan-Miraç Kantar ikilisi şampiyonluğa ulaşırken, Burak Mert Alkaya ile Furkan Saraç üçüncü oldu.

Çift kadınlar kategorisinde Firdevs Karaaslan-Nurgül Yılmaz ikilisi üçüncülüğü, karışık çiftlerde ise Buğra Aktaş ile Sinem Yıldız ikinciliği elde etti.

Milli sporcuları tebrik eden Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, şu ifadeleri kullandı:

"Bize bu gururu ve heyecanı yaşatan millilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçen tüm milli sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğim. Badmintona desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Baykan'a ve Spor Toto Teşkilat Başkanımız Sayın Bünyamin Bozgeyik'e verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eder ve desteklerinin artarak devamını dilerim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar