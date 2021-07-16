Milli Atlet Necdet Ayaz: "Atletizmde mutlaka ve mutlaka bir kürsüye ihtiyacımız var"
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Milli Atlet Necdet Ayaz: "Atletizmde mutlaka ve mutlaka bir kürsüye ihtiyacımız var"

Milli Atlet Necdet Ayaz: 'Atletizmde mutlaka ve mutlaka bir kürsüye ihtiyacımız var'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

'Sağlıklı, mutlu ve başarılı bir gelecek için Atletizm' kitabını hazırlayarak basına tanıtan Milli Atlet Necdet Ayaz, "Atletizmde mutlaka ve mutlaka bir kürsüye ihtiyacımız var" dedi.

'Sağlıklı, mutlu ve başarılı bir gelecek için Atletizm' kitabını hazırlayarak basına tanıtan Milli Atlet Necdet Ayaz, "Atletizmde mutlaka ve mutlaka bir kürsüye ihtiyacımız var" dedi.

Dünyadaki en etkili çocuk atletizmi projesi olan "IAAF Çocuk Atletizmi" projesinin Türkiye uygulamaları, 'Sağlıklı, mutlu ve başarılı bir gelecek için Atletizm' adıyla bir kitaba dönüştürüldü. Kitabın tanıtımı için Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan ve kitabı hazırlayan Milli Atlet Necdet Ayaz, "Bu proje, ülkemiz için gerçekten çok önemli bir porjedir çünkü ülkemiz genç nüfusuyla Avrupa'da ilk sırada yer alan bir ülkedir. Geleceğimizin teminatı olan çocukların öncelikle sağlıklı ve mutlu bireyler olması gerekmektedir. Bunun da en doğru yolu 'Spor sağlıktır' sözü doğrultusunda spor ile tanıştırılabilmesidir. Biz bu nedenle bu projeye eskimeyen değerlerimizide dahil ederek yarının şampiyonlarının tıpkı bu şekilde çıkarılabilmesine katkı sağladık. Devam ettirilmiyor olmasına üzüldüğümüzü ise belirtmek istiyorum. Bu projede emeği geçen ekip arkadaşlarıma ve Türkiye Atletizm Federasyonu'na o dönemler vermiş olduğu katkıya teşekkür ediyorum. Yalnız bu işin bizden sonra devam edilmiyor olmasınıda kınadığımı açıkça söylüyorum" diye konuştu.

"Atletizmde mutlaka ve mutlaka bir kürsüye ihtiyacımız var"

Tokyo Olimpiyatlarınada değinen Milli Atlet Ayaz, "Olimpiyatlar spor organizasyonlarının en üst dorukta yaşandığı organizasyondur. Ülke olarak son yıllarda çok sayıda sporcu ile kotayı aşarak oraya gidebilmeyi başarıyoruz. Tabii ki oraya gidebilmek önemlidir. Orada da ülkemizin en iyi şekilde temsil edilebilmeside en az o kadar önemli olmalıdır. 25 sporcu ile kotayı geçerek oraya katılacağımızı basından duyuyoruz. Henüz sağlıklı bir açıklama ilgililer tarafından yapılmadı. Madalya beklendiği, Atletizm Federasyonunun kendi sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlardan duyuyoruz. İnşallah olur. Çünkü bizim olimpiyatlarda atletizm olarak almış olduğumuz saygı ile andığım rahmetli Ruhi Sarıalp'in 3 adım atlamadaki üçüncülüğü vardır. Bir de 1968 Meksika Olimpiyatları'ndaki İsmail Akçay'ın maratondaki dördüncülüğü vardır. Onun dışında yok. Atletizmde mutlaka ve mutlaka bir kürsüye ihtiyacımız var. Biz olimpiyatlara başta sayın Cumhurbaşkanımızın desteği ile talip olmuş bir ülkeyiz. Ama olimpiyatlarda atletizmde kürsüye çıkamamış bir ülkeye bu şampiyonayı vermiyorlar, vermeyecekler. İnşallah federasyon ciddi bir bütçe ile sporcularını ve antrenörlerini her türlü koşulları üstlenerek yapmış oldukları hazırlığın sonucunda bir veya birkaç tane madalya alırız diye umut ediyorum" açıklamasında bulundu.

Söz konusu olan kitabın tanıtımı, spor yazarı Haldun Domaç, Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu ve Psikolog Gözde Erdem'in katılımı ile birlikte yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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