Milletvekili Tüfenkci ve Başkan Çınar'dan semt pazarı ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milletvekili Tüfenkci ve Başkan Çınar'dan semt pazarı ziyareti

Milletvekili Tüfenkci ve Başkan Çınar'dan semt pazarı ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Bostanbaşı Semt Pazarını ziyaret ederek esnaflarla ve alış veriş yapan vatandaşlarla sohbet ettiler.

AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Bostanbaşı Semt Pazarını ziyaret ederek esnaflarla ve alış veriş yapan vatandaşlarla sohbet ettiler.

İçişleri Bakanlığının talimatı gereği korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminde 8 ile 15 Mayıs günlerinde saat 10.00 ile 17.00 arasında hizmet verebilecek olan semt pazarları, Yeşilyurt'unda farklı noktalarında vatandaşlara hizmet verdi.

Yeşilyurt Belediyesi başta olmak üzere ilgili kamu ve kurumlarca denetlenen pazar alanlarında sosyal mesafe, temizlik ve maske gibi kuralların yanı sıra tezgahların yerleştirilmesi ve vatandaşların uyması gereken kurallar hakkında yetkililer tarafından sık sık uyarılar yapıldı.

Bostanbaşı Semt Pazarını ziyaret eden AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, esnafları ve vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyardılar.

Esnaflara 'hayırlı işler bol kazançlar' temennisinde bulunan Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Belediye Başkanı Mehmet Çınar, alış veriş yapan vatandaşlarla da sohbet edip, Yeşilyurt Belediyesi tarafından hazırlanan pazar çantalarını hediye ettiler.

Yeşilyurt'un farklı noktalarında hizmet veren pazar alanlarında her hangi bir sorun yaşanmadan vatandaşların alış verişlerini rahat ve güvenli ortamda yaptığını ifade eden Başkan Çınar, "Pandemi tedbirleri kapsamında devam eden tam kapanma döneminde sadece 8 ile 15 Mayıs günlerinde açık olmasına karar verilen pazar alanlarımızda gerekli tedbirleri aldık. Hijyen ve dezenfektan çalışmalarımızla tertemiz hale getirdiğimiz pazar alanlarımızda görev yapan Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz gerek esnaflarımızı gerekse de vatandaşlarımızı kurallara uymaları noktasında uyarılarda bulunuyorlar. Esnaflarımız rahat bir ortamda ürünlerini satarken vatandaşlarımızda sosyal mesafe kuralları altında alış verişlerini yapıyorlar" dedi.

Bostanbaşı Semt Pazarı ziyaretinde, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Yeşilyurt İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri ve Bostanbaşı Mahalle Muhtarı Faik Özbay'da yer aldı. - MALATYA

Milletvekili Tüfenkci ve Başkan Çınar'dan semt pazarı ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

AK Parti'nin sildiği çizgi film videosuyla ilgili yeni iddia: Paylaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı
AK Parti'nin sildiği çizgi film videosuyla ilgili yeni iddia: Paylaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Meral Akşener Ruhsar Pekcan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Özcan Deniz Burak Sergen Seren Serengil
Spor Cyle Larin Salih Uçan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Milletvekili Tüfenkci ve Başkan Çınar'dan semt pazarı ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 18:50:42. #1.16#

title