Milletvekili Koçer'den Bedelli Askerlik Açıklaması

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, bedelli askerlik düzenlemesinin de içinde yer aldığı torba teklif hakkında açıklamada bulundu.

Komisyon Sözcüsü Koçer, 18 maddeden oluşan torba teklifin Pazartesi günü Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüleceğini bildirdi.

Koçer, 31 Aralık 1993 ve öncesinde doğan yükümlülerin, 15 bin TL ödemeleri, 28 günlük temel askerlik eğitimine tabi tutulmaları suretiyle askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklarını ifade etti.

Koçer yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır askerlik görevini çeşitli nedenlerle yapamamış yükümlü vatandaşlarımızın sayısında bir artış söz konusuydu. Bu konunun çözümü noktasında toplumun oldukça geniş bir kesiminde bir beklenti ve talep oluşmuştu. Bu anlamda ailelerini de düşündüğümüzde milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren büyük bir sorun giderilmiş olacak. 25 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız 15 bin TL bedelle 28 günde askerlik hizmetlerini gerçekleştirebilecekler. Yurtdışında yaşayan bu kapsamdaki vatandaşlarımız ise 2 bin avro bedelle ve uzaktan eğitim ile bu imkandan yararlanacaklar. İster kamu ister özelde olsun çalışanlar, ücretsiz izinli sayılmak suretiyle iş imkanlarından da mahrum kalmayacaklar. 18 maddelik teklifte askeri öğrenci ihtiyacının giderilmesine yönelik olarak Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda çeşitli düzenlemeler yapılmasının yanı sıra tabip ve diş hekimi emeklilerine, emekli aylıklarına ilaveten ek bir ödeme yapılması ve sağlık mesleği mensuplarının bir yıllık çalışmalarına 60 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanması da öngörülüyor. Böylelikle sağlık alanında yetişmiş, yüksek nitelikli çalışanların kamuda çalışmaları teşvik edilmiş olacak. Teklifte yer alan, Uluslararası Sağlık Hizmetleri unvanı ile bir anonim şirket (USHAŞ) kurulacak olmasını, Türkiye'de sunulan sağlık hizmetlerinin uluslararası alanda tanıtımını yapacak olması bakımından son derece önemli buluyorum. Şans oyunlarına ilişkin düzenleme ile de hem yasa dışı bahisle mücadele edilecek hem de bu alanda elde edilen kamu gelirinde yaşanan kayıp önlenmiş olacak" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP