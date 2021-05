Milletvekili Kahtalı'dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şubesi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada Ana Muhalefet Partisinin PKK terör örgütünün destekçisi HDP ile birlikte iktidara gelme hayali içerisinde olduğunu söyledi.

Beraberinde AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcıları Sezai Ertem, Ramazan Bozkurt ve Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrız ve yönetimini ziyaret eden Milletvekili Hakan Kahtalı, burada açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin her karışının kendileri için kutsal ve namusları olduğunu belirten Kahtalı, "Bu vatan için, toprak için canını veren, gazi olan kardeşlerimizin bizim yerimizde yeri bir başkadır. Ne yapsak onların hakkını veremeyiz" dedi.

Ülkede 40 yıldan fazladır terör belası ile mücadele edildiğini aktaran Kahtalı, "Bu mücadele de çocuklarımız vatan için şehit oluyor, gazi oluyor. CHP gibi 'Biz dostlarımızla iktidara geleceğiz diyor. Kim var bunlarda HDP, İP var. HDP PKK'ya terör örgütü diyemeyecek kadar alçak bir yapıda. Kılıçdaroğlu biz bu dostlarımızla iktidara geleceğiz diyor. Milletimiz için, vatanımız için çalışmaya devam edeceğiz. Bunlar gibi şer odaklarından temizlenmek ve kalkındırmak için gayret içerisinde olacağız" ifadelerine yer verdi.

Şehit yakınlarını ve gazileri kendi aileleri gibi gördüklerini de dile getiren Kahtalı, "Pandemi nedeniyle sık sık bir araya gelemesek de, başkanımız ile her zaman telefonla görüşecek sorun ve sıkıntılarının yakın takipçisi oluyoruz. Her zaman yanlarında olduklarımızı her fırsatta kendilerine iletiyoruz. Bundan sonra da sizlerin emrinizdeyiz. Haklarınızı hiçbir şekilde ödeyemeyiz, bu yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrız'da ziyaretten dolayı teşekkür ederek, Milletvekili Kahtalı'nın her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı