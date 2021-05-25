Milletvekili Kahtalı'dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milletvekili Kahtalı'dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret

Milletvekili Kahtalı'dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şubesi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada Ana Muhalefet Partisinin PKK terör örgütünün destekçisi HDP ile birlikte iktidara gelme hayali içerisinde olduğunu söyledi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şubesi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada Ana Muhalefet Partisinin PKK terör örgütünün destekçisi HDP ile birlikte iktidara gelme hayali içerisinde olduğunu söyledi.

Beraberinde AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcıları Sezai Ertem, Ramazan Bozkurt ve Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrız ve yönetimini ziyaret eden Milletvekili Hakan Kahtalı, burada açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin her karışının kendileri için kutsal ve namusları olduğunu belirten Kahtalı, "Bu vatan için, toprak için canını veren, gazi olan kardeşlerimizin bizim yerimizde yeri bir başkadır. Ne yapsak onların hakkını veremeyiz" dedi.

Ülkede 40 yıldan fazladır terör belası ile mücadele edildiğini aktaran Kahtalı, "Bu mücadele de çocuklarımız vatan için şehit oluyor, gazi oluyor. CHP gibi 'Biz dostlarımızla iktidara geleceğiz diyor. Kim var bunlarda HDP, İP var. HDP PKK'ya terör örgütü diyemeyecek kadar alçak bir yapıda. Kılıçdaroğlu biz bu dostlarımızla iktidara geleceğiz diyor. Milletimiz için, vatanımız için çalışmaya devam edeceğiz. Bunlar gibi şer odaklarından temizlenmek ve kalkındırmak için gayret içerisinde olacağız" ifadelerine yer verdi.

Şehit yakınlarını ve gazileri kendi aileleri gibi gördüklerini de dile getiren Kahtalı, "Pandemi nedeniyle sık sık bir araya gelemesek de, başkanımız ile her zaman telefonla görüşecek sorun ve sıkıntılarının yakın takipçisi oluyoruz. Her zaman yanlarında olduklarımızı her fırsatta kendilerine iletiyoruz. Bundan sonra da sizlerin emrinizdeyiz. Haklarınızı hiçbir şekilde ödeyemeyiz, bu yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrız'da ziyaretten dolayı teşekkür ederek, Milletvekili Kahtalı'nın her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu ifade etti. - MALATYA

Milletvekili Kahtalı'dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret
Milletvekili Kahtalı'dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)
Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Sedat Peker Muharrem İnce Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Murat Boz Burak Sergen Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Şenol Güneş Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milletvekili Kahtalı'dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 17:40:40. #1.13#

title