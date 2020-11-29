Milletvekili Ceylan; "Çorum'u hayvancılıkta bölgenin lideri yapacağız"
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Milletvekili Ceylan; "Çorum'u hayvancılıkta bölgenin lideri yapacağız"

29.11.2020 17:31 | Son Güncelleme: 29.11.2020 17:35
Milletvekili Ceylan;

Çorum Veteriner Hekimler Odası Başkanı Serdar Doğan, AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı'yı ziyaret etti.

Çorum Veteriner Hekimler Odası Başkanı Serdar Doğan, AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı'yı ziyaret etti.

Çorum Veteriner Hekimler Odası Başkanı Serdar Doğan, beraberinde Oda Genel Sekreteri Önder Avdatek ve Oda Muhasip Üyesi Fatih Şerbetçi ile birlikte AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı'yı ziyaret etti.

Ziyarette Ceylan ve Ahlatcı ile görüşen Çorum Veteriner Hekimler Odası Başkanı Serdar Doğan, sorun ve talepleri iletti. Her zaman yanlarında olan, her sorunlarına çözüm bulmak için çaba harcayan Milletvekili Ceylan'a teşekkür eden Doğan, "Bizim size güvenimiz tam" dedi.

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Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

'Üreticiye 11 milyon liralık destek ödemesi yapıldı'

2019 yılı 2'nci dönem buzağı destek primi ödemelerinin Cuma günü itibariyle ödenmeye başlandığını belirten Ceylan, "Bu ikinci altı aylık dönemde Çorum'da bireysel veya yetiştirici ve üretici örgütlerine üye olmak üzere toplam 10 bin 75 yetiştirici işletmesinin toplam 24 bin 586 adet buzağısı için 11 Milyon TL destek ödendi. 2020 Yılında Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 5 Kasım 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak yayınlandı. Böylece üreticilerimize verilen desteklemelerle sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunulduğunu ve tarımsal üretimin artırılması amacıyla her zaman devlet olarak yetiştiricilerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde yetiştiricileri korumak amacıyla, buzağısı olan tüm büyükbaş hayvan yetiştiricilerine destek verdiklerine işaret eden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, "Bu yıl da doğan buzağılar için tohumlama harici doğan buzağılar için işletmelere buzağı başına 350 TL, kombine-etçi ırk tohumlamadan doğan buzağılar için işletmelere buzağı başına 600 TL, soy kütüğüne kayıtlı işletmelere hayvan başına 175 TL fark desteği ve döl kontrolünden geçmiş boğaların ülkemizde üretilen spermalarından doğan buzağılarına 50 TL fark desteği veriyoruz" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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