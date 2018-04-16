Milletvekili Çanak: "Tyçp Kapsamında 1800 Kişi İstihdam Edilecek"

AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, Ordu'da toplam 1800 kişinin 'Toplum Yararına Çalışma Programları' (TYÇP) kapsamında istihdam edileceğinin müjdesini verdi.

Milletvekili Oktay Çanak, bugüne kadar çok sayıda kişinin iş sahibi olduğunu Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında istihdama yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Milletvekili Oktay Çanak konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İŞKUR Genel Müdürlüğü ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Ordu için başta belediyelerde ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında 14 Mayıs'ta işbaşı yapmak bin 800 kişinin işe alınacağını paylaştı. Bin 800 kişilik yeni grup için programa katılım şartları ilgili yönetmelik ve genelgeye göre uygun olanların müracaat yapabileceklerini söyleyen AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, başvuruların 24-28 Nisan tarihleri arasında Ordu İŞKUR İl Müdürlüğünden, Ünye ve Fatsa İlçe Müdürlüklerinden, belediyelerdeki irtibat bürolarından veya internetten yapılabileceğini belirtti.

Milletvekili Çanak açıklamasında şu görüşlere yer verdi: "İşsiz olan hemşehrilerimiz mutlaka müracaatlarını yapsın ve bu güzel fırsatı değerlendirsin. AK Parti döneminde işsizlik oranlarını düşürmek için çok yoğun bir mücadele verdik vermeye de devam ediyoruz. İşsizlikle mücadele, hükümetimizin şu anki temel önceliğidir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlatılan istihdam seferberliğiyle birlikte ilerleyen dönemlerde inşallah iş arayan daha çok kardeşimizi iş imkanlarıyla kavuşturmaya devam edeceğiz. İşsize iş, aşsıza AŞ sağlamak hükümetimizin temel görev ve sorumluluğudur. Biz, onlar için bu görevlerdeyiz ve onların her daim hizmetindeyiz. İş imkanına kavuşacak tüm hemşehrilerime ve ilimize hayırlı olsun." - ORDU