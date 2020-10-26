Milan - Roma İtalya Serie A maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?
26.10.2020 19:46 | Son Güncelleme: 26.10.2020 19:50
İtalya Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son maçları bugün oynanıyor. Peki Milan - Roma maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
İtalya Serie A'da bugün haftanın en iyi maçı oynanacak. Bu maç Milan - Roma arasındadır. Peki Milan - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
MİLAN - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Milan - Roma maçı 26 Ekim Pazartesi günü (yani bugün) akşam saat 22:45 'de başlayacaktır.
MİLAN - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Milan - Roma maçını Bein Sports 3 kanalından izleyebilirsiniz.
MİLAN - ROMA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Milan'ın evinde oynanacak.