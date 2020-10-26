Milan - Roma İtalya Serie A maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Milan - Roma İtalya Serie A maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?

26.10.2020 19:46 | Son Güncelleme: 26.10.2020 19:50
Milan - Roma İtalya Serie A maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?

İtalya Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son maçları bugün oynanıyor. Peki Milan - Roma maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

İtalya Serie A'da bugün haftanın en iyi maçı oynanacak. Bu maç Milan - Roma arasındadır. Peki Milan - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

MİLAN - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milan - Roma maçı 26 Ekim Pazartesi günü (yani bugün) akşam saat 22:45 'de başlayacaktır.

MİLAN - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Milan - Roma maçını Bein Sports 3 kanalından izleyebilirsiniz.

MİLAN - ROMA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Milan'ın evinde oynanacak.

İlgili Haberler

İnter - Mönchengladbach UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?
İnter - Mönchengladbach UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?
Bayern Münih - Atletico Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?
Bayern Münih - Atletico Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?
Celtic - AC Milan UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?
Celtic - AC Milan UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ümit Özdağ Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Birkan Sokullu
Spor Falcao Samatta Yücel İldiz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Kız Sabah Fransa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milan - Roma İtalya Serie A maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi? - Roma
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 19:50:25. #1.15#
title