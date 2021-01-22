Milan, Chelsea'den savunma oyuncusu Tomori'yi kiraladı
22.01.2021 22:17 | Son Güncelleme: 22.01.2021 22:20
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan, Chelsea'den savunma oyuncusu Fikayo Tomori'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan, Chelsea'den savunma oyuncusu Fikayo Tomori'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı takımdan yapılan açıklamada, 23 yaşındaki İngiliz futbolcunun satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.
Chelsea altyapısından yetişen Tomori, İngiliz kulübünde bu sezon 4 maçta forma giydi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya