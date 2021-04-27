Milan, başkent deplasmanından eli boş döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milan, başkent deplasmanından eli boş döndü

Milan, başkent deplasmanından eli boş döndü
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında Lazio, sahasında Milan'ı 3-0 yendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında Lazio, sahasında Milan'ı 3-0 yendi.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada, ligin iddialı iki takımı kozlarını paylaştı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi takım, henüz 2. dakikada Arjantinli Joaquin Correa ile 1-0 öne geçti.

İlk yarı, Lazio'nun üstünlüğü ile sona erdi.

Başkent ekibi, ikinci yarının da ilk dakikalarında yine Correa ile bir gol daha bularak, farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Konuk takım, karşılaşmada dengeyi kurmak adına yüklense de bir sonuç alamazken, Lazio'da Ciro Immobile, 87. dakikada skoru 3-0'a taşıdı.

Milan'ı 3-0 mağlup ederek başkentten puansız gönderen Lazio, puanını 61'e yükseltti ve 6. sırada yer aldı.

Lazio karşısında ligdeki 7. yenilgisini yaşayan kırmızı-siyahlı takım, haftayı puansız kapattı. 66 puanda kalan Milan, üst üste yaşadığı 2 mağlubiyet ve rakiplerinin kendisini geçmesiyle 5. sıraya kadar geriledi. Bir dönem Inter ile şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan Milan, ligin bitimine 5 hafta kala lider Inter'in 13 puan gerisine düştü.

Bu arada, Milan'da ilk 11'de maça başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika forma giydi.

Günün diğer maçında Napoli, deplasmanda Torino'yu 2-0 yendi. Napoli, bu galibiyetle puanını 66'ya çıkarttı ve 3. basamakta yer buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun
Magazin Hadise Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı Aykut Kocaman Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Corona Virüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Milan, başkent deplasmanından eli boş döndü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 00:32:03. #1.14#

title