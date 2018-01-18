Midyat'ta Zehir Taciri 2 Kişi Gözaltına Alındı

Mardin'in Midyat ilçesinde uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında yaptığı uygulamada Batman-Midyat istikametine gelen bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 37 gram Hint keneviri ve 65 gram toz esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan A.A ile N.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MARDİN