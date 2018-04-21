Microsoft Translator Aı Destekli Offline Dil Paketleri Yayımladı

Microsoft Translator ÇevrimDışı Ortamda da AI Destekli Çalışacak!



Microsoft Translator AI Destekli Offline Dil Paketleri Yayımladı.

Yurtdışı seyahatlerinde artık Microsoft'un Çeviri Uygulamasının performanslarından faydalanmak için bir WiFi veya Hücresel Verinin Kullanıldığı bir mobil internet bağlantısına ihtiyacınız kalmadı.

Bir çok mobil çeviri uygulaması gibi Microsoft Translator uygulaması bir internet bağlantınız varken, tümleşik cümleleri çevirmek ve deşifre etmek için AI – Yapay Zeka Desteğini Kullanır.

Artık çevrimdışı durumda olduğunuzda bile bu kaliteden ödün vermeden Microsoft'un çeviri hizmetini kullanabilirsiniz.

Microsoft Translator AI Destekli Offline Dil Paketleri Yayımladı.



Android, iOS ve Amazon Fire cihazlarında kullanılabilecek bu dil paketleri sayesinde AI destekli çeviri hizmeti hemen hemen tüm telefonlarda ve cihazlarda çalışabilir hale geldi.

Yayımlanan Dil Paketlerindeki yenilik sadece daha kaliteli AI destekli çevrimdışı çeviri hizmeti sunmasının yanında; dil paketlerinin büyüklüğünü de yarıya indirdi.

Microsoft, App Store, Google Play, Amazon

https://www.teknotalk.com/microsoft-translator-ai-destekli-offline-dil-paketleri-yayimladi-63348/