Microsoft, Rusya'daki satışlarını durdurma kararı aldı
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Amerika merkezli teknoloji şirketi Microsoft, Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'daki satışlarını durdurma kararı aldığını duyurdu. Ayrıca şirket, Ukrayna'yı Rus siber saldırılarına karşı korumak için Ukraynalı siber güvenlik yetkilileriyle birlikte çalışacağını açıkladı.
Geçtiğimiz hafta başta Xbox ve PlayStation olmak üzere birçok oyun ve espor şirketlerinden Rusya'dan çekilme talebinde bulunan Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov'un yaptığı paylaşım sonrası Fedorov'un çağrısına olumlu yanıtlar geldi.
MICROSOFT RUSYADA SATIŞLARINI DURDURDU
Microsoft Başkanı ve Başkan Yardımcısı Brad Smith'in yaptığı duyuruda, "Bugün Microsoft ürün ve hizmetlerinin Rusya'daki tüm yeni satışlarını askıya alacağımızı duyuruyoruz. Buna ek olarak, ABD, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık hükümetleriyle yakın bir şekilde koordine oluyor, lockstep'te çalışıyoruz ve Rusya'daki işimizin birçok yönünü hükümet yaptırım kararlarına uygun olarak durduruyoruz." sözlerine yer verdi.
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UKRAYNA'YI SİBER SALDIRILARA KARŞI KORUYACAK
Ayrıca Microsoft'un Ukrayna'daki çalışanlarıyla birlikte güvenliklerini sağlamak için çalıştığını ve özellikle sivil haklı saldırılara karşı korumak ve ek destek sağlamak için Microsoft Hayırseverler ve BM İşleri ekiplerinin harekete geçtiği bildirildi.
Avrupa'nın #Rusya 'ya uyguladığı yaptırımlar sizce yeterli mi? #RusyaUkrayna | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 6, 2022