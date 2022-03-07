Microsoft, Rusya'daki satışlarını durdurma kararı aldı

Geçtiğimiz hafta başta Xbox ve PlayStation olmak üzere birçok oyun ve espor şirketlerinden Rusya'dan çekilme talebinde bulunan Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov'un yaptığı paylaşım sonrası Fedorov'un çağrısına olumlu yanıtlar geldi.

MICROSOFT RUSYADA SATIŞLARINI DURDURDU

Microsoft Başkanı ve Başkan Yardımcısı Brad Smith'in yaptığı duyuruda, "Bugün Microsoft ürün ve hizmetlerinin Rusya'daki tüm yeni satışlarını askıya alacağımızı duyuruyoruz. Buna ek olarak, ABD, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık hükümetleriyle yakın bir şekilde koordine oluyor, lockstep'te çalışıyoruz ve Rusya'daki işimizin birçok yönünü hükümet yaptırım kararlarına uygun olarak durduruyoruz." sözlerine yer verdi.

UKRAYNA'YI SİBER SALDIRILARA KARŞI KORUYACAK

Ayrıca Microsoft'un Ukrayna'daki çalışanlarıyla birlikte güvenliklerini sağlamak için çalıştığını ve özellikle sivil haklı saldırılara karşı korumak ve ek destek sağlamak için Microsoft Hayırseverler ve BM İşleri ekiplerinin harekete geçtiği bildirildi.