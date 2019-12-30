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Microsoft otomotiv sektörünü yapay zekanın geleceği için destekliyor

Dünya çapında sektör oyuncularına sunduğu yapay zeka çözümleriyle dijital geleceği şekillendiren Microsoft, Türkiye'de Tofaş ile yapay zeka eğitimi üzerine bir iş birliği başlattı.

30.12.2019 22:14 | Son Güncelleme: 30.12.2019 22:14
Microsoft otomotiv sektörünü yapay zekanın geleceği için destekliyor

Dünya çapında sektör oyuncularına sunduğu yapay zeka çözümleriyle dijital geleceği şekillendiren Microsoft, Türkiye'de Tofaş ile yapay zeka eğitimi üzerine bir iş birliği başlattı. Tofaş çalışanları, yapay zeka veri analisti eğitimi aldı...

Kaynak: Dunya.com

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