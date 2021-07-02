Microsoft çalışanı iki yıl boyunca şirketin açığından yararlanarak zengin oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Microsoft çalışanı iki yıl boyunca şirketin açığından yararlanarak zengin oldu

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

ABD'de yaşayan bir bilgisayar mühendisi, çalıştığı Microsoft şirketinde bulduğu bir güvenlik hatasıyla sınırsız sayıda hediye kartı alabileceğini keşfetti. Toplamda 10 milyon dolarlık hediye kartı alan mühendis, bu parayı da Bitcoin'e yatırarak servetine servet kattı. 2 yıl sonra yakalanan mühendise 9 yıl hapis cezası verildi.

Ukrayna'dan ABD'ye yerleşerek bilgisayar mühendisliğinde uzmanlaşan bir Microsoft çalışanı olan Volodymyr Kvashuk, Xbox hediye kartlarıyla ilgili bir güvenlik sorunu keşfederek bunu, milyonlarca dolar değerinde Bitcoin'e çevirdi.

BULDUĞU GÜVENLİK HATASINI KENDİ ÇIKARINA KULLANDI

Microsoft, video oyunu markası olan Xbox ile müşterilerine oyun konsoluyla birlikte pek çok video oyunu ve hizmet sunuyor. Diğer hediye kartlarıyla aynı mantıkta çalışan Xbox hediye kartları ile pek çok Microsoft ürünü satın alınabiliyor.

Xbox hediye kartlarıyla yapılan işlemlerde güvenlik protokollerini denetlemek ve hataları bulmakla görevli olan Kvashuk, bulduğu bir hata sayesinde devamlı bir şekilde yeni dijital hediye kartlarına ulaşabildiğini keşfetti. Aslında görevi bu hayatı bildirmek olan Kvashuk, bu hediye kartlarını kullanarak çeşitli sitelerden Bitcoin satın almaya başladı.

2 YIL BOYUNCA 10 MİLYON DEĞERİNDE KART ÇALDI

İlk başta 10 ve 100 dolar arasındaki küçük miktarlarla başlayan Microsoft çalışanı, farklı metodlarla aynı yöntemi uygulayarak daha fazla Bitcoin satın aldı. Bu metodlar arasında en çok kullandığı ise hediye kartlarını satın aldığı yeri gizleyerek toplu halde alım yapmak, sonra kripto paralarla tekrar hediye kartları satın almak üzerine kuruluydu. Yaklaşık 2 yıl boyunca bu işlemleri sürdüren çalışan, toplamda 10.1 milyon dolar değerinde 152 bin Xbox hediye kartı çaldı. FBI tarafından yakalanan Kvashuk, 9 yıllık hapse mahkum edildi.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Microsoft çalışanı iki yıl boyunca şirketin açığından yararlanarak zengin oldu
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
Haber Yorumları (1)
ARA SIRA BAZIBAZI: rus ise adamdır ameikalılara ders olsun
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Muharrem İnce Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli
Magazin İbrahim Selim Ece Çeşmioğlu Burak Özçivit Mehmet Ali Erbil
Spor Metin Oktay Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Microsoft çalışanı iki yıl boyunca şirketin açığından yararlanarak zengin oldu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 16:22:23. #1.16#

title