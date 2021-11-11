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MHP Spor Komisyonu Başkanı Özbay'dan Güreş Federasyonu Başkanı Eroğlu'na ziyaret

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
MHP Spor Komisyonu Başkanı Özbay'dan Güreş Federasyonu Başkanı Eroğlu'na ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Spor Komisyonu Başkanı İbrahim Özbay, olağan genel kurulda Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Şeref Eroğlu'na "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Spor Komisyonu Başkanı İbrahim Özbay, olağan genel kurulda Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Şeref Eroğlu'na "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 6 Kasım'da gerçekleştirilen olağan genel kurulda federasyon başkanlığına seçilen Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat ikincisi Şeref Eroğlu'na "hayırlı olsun" ziyaretleri sürüyor.

MHP Spor Komisyonu Başkanı İbrahim Özbay da federasyonun idari binasında Başkan Eroğlu'nu ziyaret ederek, başkanlık görevinde başarılar diledi.

Özbay, Eroğlu'na "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunduklarını, misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ettiğini belirterek, "Avrupa ve dünya şampiyonu olmuş, ülkemize olimpiyat madalyası kazandırmış Şeref Eroğlu'nun bu enerjisi ile Türk güreşini zirveye taşıyacağına inanıyoruz. Şeref Eroğlu başkanımıza ve yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.

Başkan Eroğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek herkesi kucaklayan bir anlayışla Türk güreşi için gece gündüz çalışacaklarını belirtti.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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