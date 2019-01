MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt: "Cumhur İttifakı'nın Başarılı Olması İçin Elimizden Gelen...

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt: "Cumhur İttifakı'nın başarılı olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

ORDU - MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın başarılı olması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti. Enginyurt, İYİ Parti ve CHP'nin ittifakının asıl amacının da Türkiye'yi kaosa sürüklemek olduğunu vurguladı. Enginyurt ayrıca İdris Naim Şahin'in dava anlayışı değil nefsi anlayışla hareket ettiğini söyledi.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhur İttifakı'ndan rahatsız olanların bu ittifakı dağıtmak isteyenlerin araya fitne ve fesat soktuğunu ama MHP ve Türk milliyetçilerinin 3-5 belediye hesabı yapmadan Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü adına Cumhur İttifakı'nın başarılı olması gerektiğine inandıklarını dile getirdi.

İttifak kararı gereği 31 Mart yerel seçimlerinde 30 büyükşehirin 3'ünde MHP adayının destekleneceğini, 27 büyükşehirde ise MHP'nin AK Parti adaylarına destek vereceğini kaydeden Enginyurt, "MHP olarak bunda en ufak bir üzülme ve darılma yoktur. MHP'liler, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı çıkartmayıp nasıl Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oylarının tamamını verdilerse, 31 Mart seçimlerinde de MHP'liler ve partiye oy verenler, Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerdir" dedi.

"Ordu büyükşehirde AK Parti adayını destekleyeceğiz"

Ordu Büyükşehir Belediyesi için AK Parti adayını destekleyeceklerini vurgulayan Enginyurt, "Bizim MHP olarak Ordu'da Cumhur İttifakı'nın adayı, AK Parti adayı olması münasebetiyle desteğimiz devam ediyor. 19 ilçede ne olacağının kararını Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız belirleyecektir. Bizim Türk milliyetçileri olarak uzun söze ihtiyacımız yok. Sayın Devlet Bahçeli ne karar verirse biz de o karara saygı duyar, o kararın takipçisi olur ve destekleriz" ifadelerini kullandı.

"İYİ Parti ve CHP ittifakının niyeti Türkiye'yi kaosa sürüklemek"

İYİ Parti ve CHP'nin ittifakını değerlendiren Enginyurt, şöyle konuştu:

"İP ve CHP, Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nde bir ittifak kurdu. Bu ittifakı Türkiye'nin İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin ve Adana gibi bölgelerinde HDP de destekliyor. Zaten bizim Cumhur İttifakı'nda ısrar etmemizin sebebi, CHP ve İYİ Parti'nin ve buna bazı bölgelerde HDP'nin katılımıyla birlikte oluşan ittifaktır. Biz bu ittifakı sağlıklı olarak görmediğimizi ifade ettik. Bu ittifakın niyetinin halisane olmadığını ifade ettik. Bu ittifakın adaylarının kim olduğu bizleri çok fazla ilgilendirmiyor. Biz o ittifakın bilakis kendisine karşıyız. Bu sebeple de Cumhur İttifakı'nın tesisinden ve korunmasından yanayız. Cumhur İttifakı yarın yüzde 50'nin altına düşerse, bunun için mücadele eden karşıdaki ittifakın niyeti şu; 'Meşrutiyet sorunu doğmuştur, halk başkanlık sistemini oylamış yüzde 50 oy almamıştır, öyleyse Türkiye erken seçime gitmelidir' yaygaraları kopartılacak, bu da Türkiye'de kırılganlık arz eden Türk ekonomisinde ve sokakta ister istemez bir kaos oluşturacaktır. Biz Türk milliyetçileri ve MHP'liler olarak, şahsi hesaplarımız ve 3-5 belediye daha fazla alalım diye Türkiye'ye ve Türk milletine zarar oluşturabilecek hiçbir oluşumun yanında olmayacağımız gibi karşısında olacağımızı ifade ettik. Dolayısı ile karşıdaki ittifakı şu an itibariyle biz Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yarın oluşabilecek bir aksi tabloda kaos ve sokak hadiselerini doğurabilecek bir ittifak olduğunu düşünüyor, o maksatla da ittifakın adayının kim olduğuna bakmaksızın topyekün o ittifaka karşı mücadele edip, Cumhur İttifakını destekleyeceğiz."

"İdris Naim Şahin dava anlayışıyla değil nefsi için hareket ediyor"

İYİ Parti ve CHP'nin Ordu'da Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i aday göstereceği konusuna değinen Enginyurt, "İdris bey dava anlayışıyla değil, nefsi bir anlayışla hareket ediyor. Muhtemeldir ki böyle bir adaylık var mı yok mu bilmiyorum ama eğer İdris Naim Şahin, CHP ve İYİ Parti ittifakının adayı olacaksa, bu onun siyasi arzusunun, siyasi niyetinin sonucudur. Demek ki, onun için önemli olan MHP veya İYİ Parti'den aday olmak değil, önemli olan İdris Naim Şahin'in aday olma isteği ve arzusudur, bu da nefsidir. Nefsi olan şeyin bir dava ile bir ideoloji ile kıyaslanması mümkün değildir. Burada bir dava ve fikir adamlığı aramamak lazım" diye konuştu.

