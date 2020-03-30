MHP'li Yalçın: Alparslan Türkeş'i anma programları iptal edildi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal mesafenin korunması lüzumu dikkate alınarak; MHP kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i anma programları iptal edilmiştir" dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal mesafenin korunması lüzumu dikkate alınarak; MHP kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i anma programları iptal edilmiştir" dedi.
MHP'li Yalçın yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin, daha da arttırıldığını bildirdi. Sıkılaştırılan tedbirlere eksiksiz uyulmasının; ülkenin geleceği açısından hayati önem taşıdığını vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti: "Koronavirüsle mücadele kapsamında, sosyal mesafenin korunması lüzumu dikkate alınarak; MHP Genel Merkezi ve il teşkilatlarımızca MHP kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla 4 Nisan'da düzenlenmesi planlanan anma programları iptal edilmiştir."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA