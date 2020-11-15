MHP Genel Sekreteri Büyükataman, partisinin Balıkesir İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması
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MHP Genel Sekreteri Büyükataman, partisinin Balıkesir İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

15.11.2020 16:33 | Son Güncelleme: 15.11.2020 16:37
MHP Genel Sekreteri Büyükataman, partisinin Balıkesir İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Arkasına saklandıkları Cumhuriyet Halk Partisi'ni aradan çıkarttığınızda HDP ile İP baş başadır.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Arkasına saklandıkları Cumhuriyet Halk Partisi'ni aradan çıkarttığınızda HDP ile İP baş başadır. Kirli işler ağındaki aracıları çıkardığınızda FETÖ ile İP aynı masadadır." dedi.

Büyükataman, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde partisinin 13. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ABD'deki seçimde hangi başkanın seçildiğinin kendileri için önemli olmadığını söyledi.

ABD'de seçilen başkanın uygulayacağı politikanın, Türkiye'nin bölgesine ve uluslararası ilişkilere yansıma düzeyinin kendilerini ilgilendirdiğini belirten Büyükataman, "Varsın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kendisine yeni efendiler arasın. Ağzına çalınan bir parmak balın devamını umut ve heves etsin. Türk milliyetçilerinin tek dayanak noktası büyük Türk milletinin hür iradesi olmaya Allah'ın izniyle devam edecektir." diye konuştu.

Büyükataman, Azerbaycan'ı kazandığı zaferle Türkiye ile Türk dünyasının birbirine kavuştuğunu vurguladı.

"Büyük kumpas pek çok defa deşifre olacak"

Büyükataman, şöyle konuştu:

"MHP'de kumpas sürecinde tarlalarda sözde kongreler tertiplendiği esnada kendi genel başkan yardımcısının ifadesiyle FETÖ'nün desteğini alan hanımefendinin partisinden kötü kokular gelmektedir. Korsan tarla kongresinin müdavimi olan eski genel başkan yardımcısının İP'in İstanbul il başkanının FETÖ'cülüğüne dair söyledikleri FETÖ'nün ipiyle kuyuya nasıl inildiğini bir kez daha yeniden gözler önüne sermiştir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak zamanında dikkat çektiğimiz kirli ilişkiler ağının bugün ortaya saçılmış olması haklılığımızın, partimize yönelik kirli operasyonların hangi eller tarafından tertip edildiğini de bir kez daha ispatı mahiyetindedir."

Kapalı gözlerin, tıkalı kulakların, lal olmuş dillerin bir bir açılacağını, böylece aslında büyük Türk milletine kurulmuş olan büyük kumpasın pek çok defa deşifre olacağını ifade eden Büyükataman, şunları kaydetti:

"Türk milliyetçilerini Kandil'in ve okyanus ötesinin piyonu haline getirme niyetlerinin ürünü olan İP'in, PKK'nın siyasi ayağı olan HDP ile gerçekleştirdiği seçim ittifakı da bugün bir kez daha gün gibi ortaya çıkmıştır. TBMM'de, HDP'li vekilin parmak sallayarak yüzlerine haykırdığı itirafları azar işiten çocuklar gibi dinleyen İP vekillerinin dudaklarını dahi kıpırdatamayıp, utançtan boyunlarını eğdikleri hala hepimizin hafızasındadır. Arkasına saklandıkları Cumhuriyet Halk Partisini aradan çıkarttığınızda HDP ile İP baş başadır. Kirli işler ağındaki aracıları çıkardığınızda FETÖ ile İP aynı masadadır."

MHP MYK Üyesi Fevzi Zırhlıoğlu ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın da katıldığı tek listeyle yapılan kongrede, il başkanlığına mevcut başkan Ekrem Gökay Yüksel seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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