MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD'nin, güvenli bölge planlamasını bölücü terör örgütünün sözde...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD'nin, güvenli bölge planlamasını bölücü terör örgütünün sözde güvenlik açığını kapatmak üzerine tasarlama ve temin etme niyeti vahim ve fahiş bir yanlıştır.
11.09.2019 16:47
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD'nin, güvenli bölge planlamasını bölücü terör örgütünün sözde güvenlik açığını kapatmak üzerine tasarlama ve temin etme niyeti vahim ve fahiş bir yanlıştır." - ANKARA
Kaynak: İHA