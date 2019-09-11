11.09.2019 16:47

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD'nin, güvenli bölge planlamasını bölücü terör örgütünün sözde güvenlik açığını kapatmak üzerine tasarlama ve temin etme niyeti vahim ve fahiş bir yanlıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA