MHP Genel Başkanı Bahçeli: "6-8 Ekim olaylarına yönelik yürütülen soruşturma ucu nereye dayanıyorsa...
06.10.2020 11:25 | Son Güncelleme: 06.10.2020 11:30
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "6-8 Ekim olaylarına yönelik yürütülen soruşturma ucu nereye dayanıyorsa dayansın oraya kadar gidilmeli. Bölücü alçaklara en ağır ceza verilmelidir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "6-8 Ekim olaylarına yönelik yürütülen soruşturma ucu nereye dayanıyorsa dayansın oraya kadar gidilmeli. Bölücü alçaklara en ağır ceza verilmelidir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı