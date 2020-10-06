MHP Genel Başkanı Bahçeli: "6-8 Ekim olaylarına yönelik yürütülen soruşturma ucu nereye dayanıyorsa...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "6-8 Ekim olaylarına yönelik yürütülen soruşturma ucu nereye dayanıyorsa dayansın oraya kadar gidilmeli. Bölücü alçaklara en ağır ceza verilmelidir.