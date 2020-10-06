MHP Genel Başkanı Bahçeli: "6-8 Ekim olaylarına yönelik yürütülen soruşturma ucu nereye dayanıyorsa...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "6-8 Ekim olaylarına yönelik yürütülen soruşturma ucu nereye dayanıyorsa...

06.10.2020 11:25 | Son Güncelleme: 06.10.2020 11:30
MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "6-8 Ekim olaylarına yönelik yürütülen soruşturma ucu nereye dayanıyorsa dayansın oraya kadar gidilmeli. Bölücü alçaklara en ağır ceza verilmelidir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "6-8 Ekim olaylarına yönelik yürütülen soruşturma ucu nereye dayanıyorsa dayansın oraya kadar gidilmeli. Bölücü alçaklara en ağır ceza verilmelidir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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