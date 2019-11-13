MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı: "Sağlık personeli 18 bin kişilik kadronun ilanını bekliyor"

13.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:05

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, atama bekleyen yüz binlerce sağlık personeli bulunduğunu, 18 bin kişilik kadronun ilanının dört gözle beklendiğini söyledi.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmeleri esnasında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, sağlık çalışanlarının sorunlarını gündeme getirdi. Kalaycı, yardımcı sağlık personeline, kalifiye yardımcı personele hastanelerde ciddi ihtiyaç olduğunu, izni alınan 18 bin kişilik kadronun ilanının beklendiğini kaydederek, "Sağlık personeli yetiştiren yükseköğretim kurumlarının kontenjanlarında artış sağlanmakla beraber sağlık personeli sayısı ve özellikle yardımcı sağlık personeli henüz yeterli düzeye ulaşmadı. Atama bekleyen yüz binlerce sağlık personeli bulunmakta. Bu izni alınan 18 bin kişilik kadronun ilanını dört gözle bu çalışanlarımız bekliyor. Sağlık çalışanlarının özlük hakları ve çalışma şartlarıyla ilgili yapılan düzenlemeler oldu ama mutlaka daha da iyileştirilmeli. Tüm sağlık çalışanlarının, Bakanlık mensuplarının sorunlarının başında bu performansa dayalı döner sermaye ek ödeme sistemi gelmekte. Son yıllarda personelin iş yükü arttığı halde çalışanların döner sermaye gelirlerinin hızla azaldığı görülmektedir. Çalıştıkça kazanma üzerine kurulu sistemde 5-6 yıl önce aldıkları ücretleri bugün çalışanlar alamıyor. Bize gelen şikayetlere göre 'Bu döner sermaye gelirleri adeta sıfırlandı' diyorlar, 5-6 lira gibi trajikomik ödemeler aldıklarını da ifade ediyorlar. Sağlık Bakanlığımız tarafından döner sermaye ek ödeme sistemiyle ilgili yeni bir çalışma yapıldığı yaklaşık bir yıldır ifade ediliyor. Sorunun büyüklüğü ve sistemin karmaşıklığı göz önünde alındığında döner sermaye sisteminin yenilenmesinin zaruri olduğu açıktır. Yapılacak olan düzenleme sosyal taraflarıyla birlikte çalışılarak sonuçlandırılmalı ve mutlaka sağlık çalışanlarının talepleri bu düzenlemenin ana ekseninde olmalıdır" dedi.



"Hemşire ve diğer sağlık personeli ile eczacıların da emekli aylıkları iyileştirilmeli"



Geçen yıl yapılan düzenlemeyle emekli tabip ve diş hekimlerinin emekli aylıklarına ilaveten ek bir ödeme yapılması öngörüldüğünü ancak hemşireler ve diğer sağlık personelinin göz ardı edildiğini ifade eden Kalaycı, "Yapılan görev ve ekip çalışması dikkate alınarak hakkaniyet gereği hemşire ve diğer sağlık personeli ile eczacıların da emekli aylıkları iyileştirilmelidir. Ek gösterge konusunda bir çalışma yapılıyor. Bu, hem Cumhurbaşkanlığı sözcümüz hem AK Parti sözcüsü tarafından da geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bu çalışmada hemşirelerimizin yanı sıra, diyetisyen, çocuk gelişimci, psikolog, sosyal çalışmacı, odyolog, fizyoterapist gibi sağlık lisansiyerlerinin de ek göstergesi mutlaka 3600'e çıkarılmalı. Öğretmen, polis, hemşire sayılarına baktığımız zaman bunların sayıları o kadar da yüksek değil. Ek gösterge eşitsizliği konusunda bunların mağduriyeti de giderilmeli. Geçen yıl yaptığımız bir düzenlemeyle insan sağlığı hizmetlerinde çalışan sağlık mesleği mensuplarının bir yıllık çalışmalarına 60 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanması düzenlenmiş, ancak geçmiş hizmetler dikkate alınmamıştır. Fiili hizmet süresi zammının tüm sağlık çalışanlarını kapsaması, her yıl için 90 gün eklenmesi ve bu uygulamanın geçmiş hizmetlere de uygulanması görüşündeyiz. Yapılacak bir düzenlemeye bu konuda MHP olarak destek veririz" diye konuştu.



"Döner sermayenin emekli aylığına yansıtılması için yasal düzenleme yapılmalı"



Mustafa Kalaycı, döner sermayeden yapılan ek ödemelerin emekliliğe yansımaması nedeniyle sağlık çalışanlarının emekli aylıklarının çok düşük kaldığını ileri sürerek, "Hem sağlık çalışanlarımızın memnuniyetini artırmak hem de geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak için döner sermayenin emekli aylığına yansıtılması için yasal düzenleme mutlaka yapılmalı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda çalışan eczacıların sorunu var. Sağlık Bakanlığında ve Sosyal Güvenlik Kurumunda çalışan eczacılara göre maaşları daha düşük. Eczacıların bu konudaki mağduriyeti de giderilmeli. Sağlıkta sözleşmeli istihdam, değişik değişik istihdam türlerimiz var Bakanlık olarak. Bu konuda çalışanlarımızın aynı yerde aynı işi yaptıkları halde farklı farklı özlük haklarına tabi olmaları gerçekten adaletsizlik. Bu, çalışanların motivasyonunu da etkiliyor. Bu arkadaşlarımızın sağlıkta sözleşmeli istihdamını sonlandırıp tüm sağlık çalışanlarını kadrolu olarak istihdam etmeliyiz" şeklinde konuştu.



"Kadro alamayan taşeron işçiler kadroya geçirilmeli"



Hastanelerde bilgi işlemci, laborant, tekniker, kimyager, radyolog olarak çalışan binlerce taşeron işçinin sağlık personeli ihalelerinin yaklaşık maliyeti içinde personel giderleri yüzde 70'in altında olduğu gerekçesiyle kadro alınmadığını hatırlatan Kalaycı, "Halbuki asıl işi yapan ve aranan tüm şartları taşıyan bu çalışanların taşeron personeli olduğu açık. Ayrıca orada bir takvim belirlenmişti, 4 Aralık'tan önce çalışmış olanlar sadece esas alındığı için hakkaniyete uymuyor. Vekil çalışanlarımız var, başta ebeler. Bunların da mutlaka kadroya atanmasını gerekli görüyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA