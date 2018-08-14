MHP'den Vali Yerlikaya ve Şahin'e Ziyaret

MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ile parti yöneticileri Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve Büyükşehir belediye başkanı Fatma Şahin'i makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretlerde konuşan MHP İl başkanı Muzaffer Çelik, "Türkiye'nin yaşadığı ekonomik saldırıların bertaraf edilebilmesi için en önemli şart kardeşlik hukuku içerisinde dayanışma ve paylaşım ruhudur. MHP kadroları da bunun gereğini yapacaktır. Bu yolda - Türkiye dövizden kat be kat büyüktür. Bunu heyecan ve cesaretle ispatlamanın zamanı gelmiştir. Zaman Türk'ündür, zemin Türk milletinindir- diyen liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin çizdiği rotayı eksiksiz takip edeceğiz. MHP Gaziantep kadrolarının ülkemize, milletimize ve şehrimize hizmet etmekten başka bir derdi ve amacı yoktur. Bu nedenle biz bu şehrin sesi olmaya ve sorunların çözülmesi noktasında heyecanla, şevkle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - GAZİANTEP