MHK Başkanı Zekeriya Alp: Hiçbir hakemimizi riske atmak istemiyoruz Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) verdiği röportajda hakemlerin durumundan VAR'a kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) verdiği röportajda hakemlerin durumundan VAR'a kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Sosyal mesafeye uyulması noktasında endişeler bulunması nedeniyle uygulamadan kaldırılması gündeme gelen VAR ve VAR odaları için bilgi veren Zekeriya Alp, "Bu konuda hiçbir hakemimizi riske atmak istemeyiz. Karşılaşmalar yeniden başlarsa; Video Yardımcı Hakem (VAR) odaları ve VAR hakemleri için sosyal mesafe, kişisel izolasyona ve dezenfekteye herkes dikkat edecek" dedi.

Başlama talimatı geldiği an biz hazırız

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sürecinde hakemlerin formda kalması için çok önceden tedbir aldıklarını belirtti. Çalışmalar konusunda bilgilendirmelerde bulunan Zekeriya Alp, "Hakemlere hazırlıkları için programlar yollandı, bu doğrultuda ev içi ve ev dışında kendilerini ne şekilde antrene edeceklerine dair bilgiler aktarıldı. 5 kişilik bir kadro kurmuştuk, Çağatay Şahan yönetiminde üst düzey eğitimli kişilerden oluşan bir kurulumuz var. Hakemlerimizin takibi yapılıyor, sık sık diyalog halindeler. Liglerin başlama talimatı verildiği an biz hazırız" ifadelerini kullandı.

Hakemler daha iyi tanındı

Zekeriya Alp, koronavirüs döneminde hakemlerin zaman zaman medyaya açıklamalarda bulunması ve röportajlar vermesinin de iyi bir durum olduğunu söyledi ve "Hakemler de bu süreçte medyaya verdikleri röportajlarla daha iyi tanındı" dedi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı, bu konuda şöyle devam etti: "Medyaya verilen röportajlar sayesinde hakemlerin de sen-ben gibi insanlar oldukları, güzel ailelere sahip oldukları, eğitim seviyelerinin yüksek olduğu toplum önünde biraz daha gözler önüne serildi. Bu röportajlarla hakemlerimizin sempatik yanları, günlük yaşamları ortaya çıktı."

Her maça özel idman

Dünyada bir ilk olan Hakem Gelişim Sistemi (HAGESİS)'in özellikleri hakkında bilgiler veren Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, artık hakemlerin atandığı maça uygun olarak idman yapabileceğini söyledi. HAGESİS'in özelliklerinin ana başlıkları şu şekilde: Hakemin görevli olduğu maçta yer alan takımlara ait bilgiler ve görüntüler, otomatik olarak hakemlere gönderilecek. Takımların atak şekilleri, duran toplardaki davranışları, attıkları ve yedikleri goller, hakemi aldatmaya yakın oyuncular, kazandıkları penaltılar gibi bilgiler hakemlere müsabaka öncesi gönderilecek. Böylelikle hakemler yönetecekleri müsabakaya 'taktiksel olarak' hazırlanacak.

HAKEMLERE YAKIN TAKİP

Hakemler, bu sistem sayesinde haftalık yemek menüsü seçecekler. Yapılan ölçümlerde beden yağ oranları hangi sınıfa giriyor ise HAGESiS düzenli olarak o kategoriye yüklenmiş olan beslenme planlarını ve haftalık menüleri her pazar hakemin aplikasyonuna gönderilecek. Hakemler bu menülerden birini seçecek ve hafta boyu bu şekilde beslenecek. Hakemlerin hangi sıcaklıkta antrenman yaptığını, çalışma saati uzunluğunu, kalp atım sayısı değişikliklerini otomatik olarak sisteme yükleyecek. Bu sayede hakemlerin hastalıklara yakalanma riski düşürülecek. HAGESiS, meteoroloji raporuyla 'soğuk ve rüzgarlı hava' tespiti yaparsa, 'Bere giy' uyarısı yapacak.