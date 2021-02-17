MHK Başkanı Serdar Tatlı, G.Saray-Kasımpaşa maçının VAR kayıtlarını inceledi
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MHK Başkanı Serdar Tatlı, G.Saray-Kasımpaşa maçının VAR kayıtlarını inceledi

17.02.2021 15:08 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:14
MHK Başkanı Serdar Tatlı, G.Saray-Kasımpaşa maçının VAR kayıtlarını inceledi

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı, tartışmalı pozisyonlarıyla gündemdeki yerini hala koruyan Galatasaray-Kasımpaşa maçının VAR kayıtlarını dinledi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. Haftasında oynanan ve Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği mücadelede, Kerem Aktürkoğlu ile Varga arasında yaşanan pozisyon hala gündemdeki yerini koruyor.

Sabah'ın haberine göre, Galatasaray-Kasımpaşa maçında büyük tartışmalara neden olan Kerem Aktürkoğlu - Kevin Varga arasındaki pozisyon için MHK Başkanı Serdar Tatlı, VAR kayıtlarını dinledi ve kurul üyelerine bilgi verdi.

Serdar Tatlı'nın VAR kayıtlarını dinlemesinden sonra maçın hakemleriyle ilgili ne karar alacağı merakla bekleniyor. Maçın orta hakemliğini Erkan Özdamar yaparken, VAR'ın başında ise Fırat Aydınus yer alıyordu.

KASIMPAŞA: FUTBOLUMUZDA KARA BİR LEKE OLARAK YERİNİ ALDI

Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyonlara tepki gösteren Kasımpaşa kulübü, maçtan sonra sert bir açıklama yayımlamıştı.

Lacivert-beyazlılar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Süper Lig'in 25'inci haftasında Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ile oynadığımız maçta, bu sezonki skandal hakem kararlarının bir devamını izledik. Müsabakanın 54'üncü dakikasında futbolcumuz Varga'ya ceza alanı içinde yapılan faulde verilmeyen penaltı, futbolumuzda kara bir leke olarak yerini aldı. Maç esnasında futbolcularımıza yönelik yapılan faulleri görmezden gelen hakemler tarafsızlığını yitirmiştir."

MHK Başkanı Serdar Tatlı, G.Saray-Kasımpaşa maçının VAR kayıtlarını inceledi
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