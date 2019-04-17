MHK Başkanı Sabri Çelik'ten VAR Görüntüleri İçin Açıklama

Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında yaşanan 'VAR' kayıtları krizine Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik'ten açıklama geldi.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Kimi şampiyon yapmak istiyorlarsa açık açık söylesinler. Konya maçının VAR kayıtları elimizde" ifadelerini kullanmıştı.

Bu gelişmeler üzerine açıklama yapan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Cumhuriyet Başsavcılığına Galatasaraylı yönetici için suç duyurusunda bulunduk ve TFF'ye bir başvuru yaptık. Bir yöneticinin kameralar karşısında, yüz binlerin karşısında açık beyanı var. Görüntüler, belgeler elimizde, şampiyon belli ifadeleri var." yorumunu yaptı.

MHK Başkanı Sabri Çelik ise "VAR konuşmalarının yayınlanması konusundaki yetki sadece ilgili lig organizatöründedir. Medyada yer alan VAR diyaloglarının hiçbirisi gerçeği yansıtmamaktadır. Bu konuda çeşitli senaryolar yazılıyor. Kimse sorumsuzca açıklama yapmamalı, herhangi bir iddiası olan da bunu belgeleri ile açıklamalıdır." diyerek konuya açıklık getirdi.

İşte Sabri Çelik'in TFF'nin sitesinde yayınlanan o açıklaması;

"Bilindiği üzere 15 Şubat 2019 tarihinde göreve başladık. Merkez Hakem Kurulu olarak iki aylık süreçte neler yaptık? Önce çalışmalarımızı sizlerle paylaşıp daha sonra ise VAR ile ilgili konulara değineceğim.

İlk işimiz 18 Şubat 2019'da UEFA Hakem Kurulu Üyesi Jaap Uilenberg ile MHK Danışmanı ve eğitimci olarak anlaşmak oldu. Eğitim departmanımıza ayrıca Oğuz Sarvan arkadaşımızı da kattık. Göreve gelişimizin ikinci haftasında eğitim çalışmalarımıza başladık. Sezon sonuna kadar hakemlerimize 9 kez eğitim verecek olan Jaap Uilenberg'le 6. eğitimi dün tamamladık. Jaap Uilenberg Süper Lig hakemlerine ve A klasman hakemlerimize kendi yönettikleri maçlardan görüntüler eşliğinde teknik eğitimler verdi. Ayrıca Hollanda'lı FIFA Hakemi ve FIFA VAR Eğitmeni Danny Makkelie ile birlikte VAR eğitimlerine katıldı.

"MAÇ ATAMALARINDA YAŞADIĞIMI SORUNA GELİNCE…"

Süper Lig yardımcı hakemlerimize FIFA eğitimcisi İtalyan Giovanni Stefenato eğitimler verdi. Bugün de Giovanni Stefenato eğitimlerine devam etti. UEFA eğitimcisi Jorn West Larsen 2 hafta sonu Türkiye'de Spor Toto Süper Lig maçları ve Spor Toto 1. Lig maçlarını izleyip, Merkez Hakem Kurulu'na rapor sundu. Jaap Uilenberg de geçtiğimiz hafta sonu 4 ayrı maçı izledi.

Attığımız bir diğer önemli adım da Süper Lig'de hiç görev alamayan bazı hakemlerimize görevler vermemiz oldu. Abdülkadir Bitigin ve Zorbay Küçük Süper Lig'deki ilk görevlerini bizim dönemimizde aldı, kamuoyunun beğenisini kazandı. Koray Gençerler, Serkan Tokat, Serkan Çınar gibi hakemlerimiz de uzun süre sonra Süper Lig'de tekrar görev aldılar.

Maç atamalarında yaşadığımız en büyük soruna gelince… Süper Lig hakem sayımız 24. Spor Toto Süper Lig'de oynanan 9 maçın hakemini, en az 3 maçın 4. hakemini, Spor Toto 1. Lig'deki önemli en az 3 maçın hakemini ve toplam 18 VAR ve AVAR görevi yapacak hakemi bu 24 kişi içerisinde atamaya çalışıyoruz. Bu durum da işimizi oldukça zorlaştırıyor. Cuma akşamı görev verdiğimiz hakem ve 4. hakemleri pazar veya pazartesi günü VAR'da kullanıyoruz. Bunun getirdiği sıkıntılar sonucunda A klasmanı hakemleri gelecek sezon VAR görevine hazır duruma gelmeleri için 5 haftadır Riva'da eğitime alıyoruz. A klasmanı hakemlerin IFAB sertifikası alabilmesi için 8 online, 8 offline çalışma yapması gerekiyor.

"AMBARGOLU HAKEM CÜMLESİNİ KALDIRDIK"

Alt klasmandan üst klasmana hakem ataması yaptık. Yani B klasmanı hakemini Spor Toto 1. Lig'de, C klasmanı hakemini TFF 2. Lig'de görevlendirdik.

Bu süreçte yine, Süper Lig gözlemcilerimiz Jaap Uilenberg tarafından eğitime tabii tutuldu ve video test uygulandı.

Hakem atamalarında en çok dikkat ettiğimiz husus, ödül ve ceza sistemini uygulamak oldu. Bu durum da hakemler arasındaki rekabeti artırarak motivasyonlarının yükselmesini sağladı.

Bazı kulüplerimizin istemediği hakemleri maçlarında görevlendirdik. Ambargolu hakem cümlesini kaldırdık.

"SEZON SONUNA KADAR EĞİTİMLER DEVAM EDECEK"

Her maç sonrası hakemlerimizi kendi yönettikleri maçların görüntüleri eşliğinde yüz yüze eğitime alıyoruz. Olumlu ve olumsuz kararlarını gösteriyoruz. Sezon sonuna kadar da bu eğitimler devam edecek. Ayrıca EPAK analiz merkezimizden, hakemlerimize yönettikleri, gözlemcilerimize de izledikleri maçlardan sonra video klipler göndererek eğitimlerimizi pekiştiriyoruz.

Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi ile ilgili konulara gelince…

Öncelikle VAR istatistikleri ile başlamak istiyorum. İlk 28 haftada bin 406 pozisyon VAR hakemlerince incelendi. 52 gol, 45 penaltı, 21 kırmızı kart olmak üzere 118 kritik karar düzeltildi. Geçtiğimiz sezona göre kırmızı kartlarda %11, sarı kartlarda %3.1, faullerde %4.9 azalma var. Ortalama olarak 2.14 maçta 1 karar düzeltildi. Böylece VAR daha ilk sezonunda olumlu katkısını göstermiş oldu.

Bir kararın ortalama inceleme süresi 1.32 saniye, monitör inceleme süresi ise 40 saniye olarak gerçekleşti.

"HERHANGİ BİR İDDİASI OLAN BUNU BELGELERİ İLE AÇIKLAMALIDIR"

VAR konuşmalarının yayınlanması konusundaki yetki sadece ilgili lig organizatöründedir. Medyada yer alan VAR diyaloglarının hiçbirisi gerçeği yansıtmamaktadır. Bu konuda çeşitli senaryolar yazılıyor. Kimse sorumsuzca açıklama yapmamalı, herhangi bir iddiası olan da bunu belgeleri ile açıklamalıdır.

Riva'daki VAR odası emin ellerdedir. Hawk Eye şirketinin yeminli operatörleri bu işin başındadır. Ve bu operatörler IFAB onaylı sertifikaya sahiptir. Hawk Eye firması Avrupa'daki ülkelerin %80'i ile çalışmaktadır. UEFA da bu firma ile çalışıyor.

"İLK SENESİNDE HATALAR OLABİLİR"

İki aydır görevdeyiz. Lütfen olaylara bardağın dolu tarafından bakalım. Her şey açık ve şeffaftır. Bu bir süreçtir. Daha da iyi olacaktır. İlk senesinde hatalar olabilir. VAR daha doğruyu bulmak için yoktur, VAR siyah ve beyaz gibi açık ve bariz hatalarda hakemi bilgilendirmek için vardır."